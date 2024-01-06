Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919888433.html
Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС
Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС - РИА Новости, 06.01.2024
Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:52
2024-01-06T01:52
белоруссия
минск
сочи
александр лукашенко
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_0:281:3052:1998_1920x0_80_0_0_e38b66685bea9ff5c7d22f51558e1975.jpg
МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в конце декабря. Документ является последним из перечня соглашений, присоединиться к которым через процедуру ратификации парламентом должна была Белоруссия в рамках исполнения своих обязательств по получению статуса полноценного члена ШОС. "Присоединиться к соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в Сочи 1 декабря 2017 года", - говорится в законе. Закон также определяет госорганы, ответственные за реализацию соглашений в рамках ШОС, к которым Минск ранее присоединился. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В июле прошлого года в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, которая пока является наблюдателем, в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Тогда первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане. Ранее в рамках выполнения своих обязательств по получению членства в ШОС Белоруссия завершила присоединение примерно к 30 соглашениям в рамках организации, ратификация которых требовалась парламентом. Кроме того, к еще 11 документам в рамках ШОС Минск присоединился путем издания соответствующего постановления правительства.
https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882120618.html
https://ria.ru/20231212/shos-1915221202.html
белоруссия
минск
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735577208_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_d8f0ede436f7b373266d0da713abe7fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, сочи, александр лукашенко, шос, в мире
Белоруссия, Минск, Сочи, Александр Лукашенко, ШОС, В мире
Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС

Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о формировании бюджета ШОС

© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок и планшет с символикой ШОС
Флажок и планшет с символикой ШОС - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Флажок и планшет с символикой ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны.
Белорусский парламент ратифицировал соглашение в конце декабря. Документ является последним из перечня соглашений, присоединиться к которым через процедуру ратификации парламентом должна была Белоруссия в рамках исполнения своих обязательств по получению статуса полноценного члена ШОС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Белоруссия поддерживает идею создания Банка развития ШОС, заявил Лукашенко
4 июля 2023, 12:57
"Присоединиться к соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в Сочи 1 декабря 2017 года", - говорится в законе. Закон также определяет госорганы, ответственные за реализацию соглашений в рамках ШОС, к которым Минск ранее присоединился.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В июле прошлого года в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, которая пока является наблюдателем, в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Тогда первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане.
Ранее в рамках выполнения своих обязательств по получению членства в ШОС Белоруссия завершила присоединение примерно к 30 соглашениям в рамках организации, ратификация которых требовалась парламентом. Кроме того, к еще 11 документам в рамках ШОС Минск присоединился путем издания соответствующего постановления правительства.
Флаги стран участников ШОС - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Повестка ШОС давно вышла за рамки региональной, заявил замгенсека
12 декабря 2023, 09:02
 
БелоруссияМинскСочиАлександр ЛукашенкоШОСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала