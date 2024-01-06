https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919888433.html

Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС

Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС - РИА Новости, 06.01.2024

Белоруссия завершила ратификацию соглашения о бюджете ШОС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:52

2024-01-06T01:52

2024-01-06T01:52

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минск

сочи

александр лукашенко

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. Белорусский парламент ратифицировал соглашение в конце декабря. Документ является последним из перечня соглашений, присоединиться к которым через процедуру ратификации парламентом должна была Белоруссия в рамках исполнения своих обязательств по получению статуса полноценного члена ШОС. "Присоединиться к соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в Сочи 1 декабря 2017 года", - говорится в законе. Закон также определяет госорганы, ответственные за реализацию соглашений в рамках ШОС, к которым Минск ранее присоединился. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В июле прошлого года в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, которая пока является наблюдателем, в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Тогда первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане. Ранее в рамках выполнения своих обязательств по получению членства в ШОС Белоруссия завершила присоединение примерно к 30 соглашениям в рамках организации, ратификация которых требовалась парламентом. Кроме того, к еще 11 документам в рамках ШОС Минск присоединился путем издания соответствующего постановления правительства.

https://ria.ru/20230704/lukashenko-1882120618.html

https://ria.ru/20231212/shos-1915221202.html

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белоруссия, минск, сочи, александр лукашенко, шос, в мире