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ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву - РИА Новости, 06.01.2024
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10:07 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/belgorod-1919912059.html
ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву
ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву - РИА Новости, 06.01.2024
ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сделала дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву на ближайшие дни, сообщила компания. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:07
2024-01-06T10:07
белгород
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
экономика
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сделала дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву на ближайшие дни, сообщила компания. "АО "ФПК" предлагает больше мест в сообщении Белгород - Москва. Дополнительные 5 вагонов (341 место) будут включены в состав поезда "Ласточка" №742 сообщением Белгород – Москва. Из Белгорода поезд отправится в субботу, 6 января, в 12.15, прибудет в Москву в тот же день, в 19.55", - говорится в сообщении ФПК. В воскресенье, 7 января, из Белгорода в столицу также отправится дополнительный поезд №219. Из Белгорода поезд отправится в 1.36 и прибудет в Москву в 14.00. В его составе - 13 плацкартных и купейных вагонов, которые обеспечат в общей сложности 536 мест.
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белгород, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика
Белгород, Москва, Федеральная пассажирская компания, РЖД, Экономика
ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву

ФПК обеспечила дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПроводник на перроне
Проводник на перроне - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сделала дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву на ближайшие дни, сообщила компания.
"АО "ФПК" предлагает больше мест в сообщении Белгород - Москва. Дополнительные 5 вагонов (341 место) будут включены в состав поезда "Ласточка" №742 сообщением Белгород – Москва. Из Белгорода поезд отправится в субботу, 6 января, в 12.15, прибудет в Москву в тот же день, в 19.55", - говорится в сообщении ФПК.
В воскресенье, 7 января, из Белгорода в столицу также отправится дополнительный поезд №219. Из Белгорода поезд отправится в 1.36 и прибудет в Москву в 14.00. В его составе - 13 плацкартных и купейных вагонов, которые обеспечат в общей сложности 536 мест.
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БелгородМоскваФедеральная пассажирская компанияРЖДЭкономика
 
 
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