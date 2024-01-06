https://ria.ru/20240106/belgorod-1919912059.html

ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву

ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву - РИА Новости, 06.01.2024

ФПК запустила дополнительный поезд из Белгорода в Москву

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сделала дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву на ближайшие дни, сообщила компания. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:07

2024-01-06T10:07

2024-01-06T10:07

белгород

москва

федеральная пассажирская компания

ржд

экономика

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сделала дополнительные вагоны и поезд из Белгорода в Москву на ближайшие дни, сообщила компания. "АО "ФПК" предлагает больше мест в сообщении Белгород - Москва. Дополнительные 5 вагонов (341 место) будут включены в состав поезда "Ласточка" №742 сообщением Белгород – Москва. Из Белгорода поезд отправится в субботу, 6 января, в 12.15, прибудет в Москву в тот же день, в 19.55", - говорится в сообщении ФПК. В воскресенье, 7 января, из Белгорода в столицу также отправится дополнительный поезд №219. Из Белгорода поезд отправится в 1.36 и прибудет в Москву в 14.00. В его составе - 13 плацкартных и купейных вагонов, которые обеспечат в общей сложности 536 мест.

https://ria.ru/20240105/opasnost-1919874364.html

белгород

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, экономика