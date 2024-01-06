https://ria.ru/20240106/bayden-1919881511.html

Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США - РИА Новости, 06.01.2024

Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T00:06

2024-01-06T00:06

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. Собравшийся на второй президентский срок Байден выступил с предвыборной речью, главной мишенью которой стал его вероятный соперник, экс-президент Дональд Трамп. "Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда", - сказал Байден. "Вступая в предвыборный год, мы должны отдавать себе отчет, что в наших бюллетенях – демократия, свобода", - добавил он. Трампа он обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого - "верховным отрицателем выборов". Для выступления о непрекращающейся борьбе за демократию и свободу Байден символично выбрал местечко Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания, где в конце XVIII века, во время войны на независимость, стояла на зимних квартирах Континентальная армия первого американского лидера Джорджа Вашингтона. Речь для большего символизма приурочена к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в безуспешной попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена.

https://ria.ru/20231221/tramp-1917353720.html

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сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, джордж вашингтон, в мире