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Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США
Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США - РИА Новости, 06.01.2024
Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США
Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:06
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления. Собравшийся на второй президентский срок Байден выступил с предвыборной речью, главной мишенью которой стал его вероятный соперник, экс-президент Дональд Трамп. "Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда", - сказал Байден. "Вступая в предвыборный год, мы должны отдавать себе отчет, что в наших бюллетенях – демократия, свобода", - добавил он. Трампа он обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого - "верховным отрицателем выборов". Для выступления о непрекращающейся борьбе за демократию и свободу Байден символично выбрал местечко Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания, где в конце XVIII века, во время войны на независимость, стояла на зимних квартирах Континентальная армия первого американского лидера Джорджа Вашингтона. Речь для большего символизма приурочена к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в безуспешной попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена.
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сша, пенсильвания, джо байден, дональд трамп, джордж вашингтон, в мире
США, Пенсильвания, Джо Байден, Дональд Трамп, Джордж Вашингтон, В мире
Байден назвал главный вопрос предстоящих выборов в США
Байден назвал сохранение демократии в США главным вопросом предстоящих выборов
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на предстоящих выборах на кон поставлена американская демократия, и пообещал посвятить ее защите остаток своего правления.
Собравшийся на второй президентский срок Байден выступил с предвыборной речью, главной мишенью которой стал его вероятный соперник, экс-президент Дональд Трамп
.
Трамп назвал Байдена мятежником
"Я даю священную клятву: защита, охрана, сохранение американской демократии останется главным делом моего президентства, как это было всегда", - сказал Байден. "Вступая в предвыборный год, мы должны отдавать себе отчет, что в наших бюллетенях – демократия, свобода", - добавил он.
Трампа он обвинил в отходе от демократии, многократно назвав его сторонников мятежниками, а его самого - "верховным отрицателем выборов".
Для выступления о непрекращающейся борьбе за демократию и свободу Байден символично выбрал местечко Вэлли-Фордж в штате Пенсильвания
, где в конце XVIII века, во время войны на независимость, стояла на зимних квартирах Континентальная армия первого американского лидера Джорджа Вашингтона
.
Речь для большего символизма приурочена к юбилею событий 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа взяла штурмом Капитолий в безуспешной попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы Байдена.
Трамп процитировал Путина, чтобы доказать, что демократия в США в опасности