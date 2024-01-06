https://ria.ru/20240106/avtoperevozki-1919886056.html

Минск ратифицировал соглашение с Москвой о безразрешительных автоперевозках

Минск ратифицировал соглашение с Москвой о безразрешительных автоперевозках - РИА Новости, 06.01.2024

Минск ратифицировал соглашение с Москвой о безразрешительных автоперевозках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о международных автомобильных перевозках... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:18

2024-01-06T01:18

2024-01-06T01:18

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МИНСК, 6 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о международных автомобильных перевозках. Документ, ранее принятый парламентом, опубликован на национальном правовом интернет-портале страны. "Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о международных автомобильных перевозках, подписанное в Москве 18 августа 2023 года", - говорится в законе. Соглашение было заключено в целях отмены разрешительной системы на международные автомобильные перевозки грузов в третьи страны и из них. Переход на безразрешительную систему будет осуществляться поэтапно с 1 января 2024 года. Полная отмена разрешений на перевозки грузов с территории или на территорию всех государств планируется с 1 января 2030 года. Либерализацию проведут в пять этапов в зависимости от групп стран, например, с 1 января 2024 года – в сообщении с балканскими странами, с 2025 года - в рамках стран СНГ, с 2026 года – с рядом стран ЕС и Великобританией, с 2030 года - со всеми странами. Соглашение устанавливает перечень случаев, при которых перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении между Белоруссией и РФ и транзитом по их территориям осуществляются без разрешений. Документ также предусматривает возможность выполнения каботажных автомобильных перевозок грузов при обязательном соблюдении ряда условий. При этом от перевозчика требуется предварительное информирование органа транспортного контроля о совершении такой перевозки и получение подтверждения на ее выполнение. При перевозках пассажиров и грузов в рамках соглашения транспортные средства на взаимной основе освобождаются от налогов, сборов и платежей, связанных с их владением или использованием, за исключением сборов и платежей, взимаемых в счет возмещения вреда автомобильным дорогам, за проезд по платным автомобильным дорогам, мостам и тоннелям.

https://ria.ru/20240106/belorussiya-1919885786.html

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москва, белоруссия, россия, александр лукашенко, снг, евросоюз, экономика