https://ria.ru/20240106/austin-1919979683.html

СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона

СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона

Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:51

2024-01-06T19:51

2024-01-06T19:54

в мире

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников. О госпитализации Остина, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего темнокожего министра с крупным телосложением не раскрывается. Пентагон сообщил только, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры. "В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии", - сообщил NBC. Телеканал цитирует пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, который сказал, что Остин полностью вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером – в ночь на субботу по московскому времени.

https://ria.ru/20240106/gospitalizatsiya-1919894514.html

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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша