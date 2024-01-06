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СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона - РИА Новости, 06.01.2024
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19:51 06.01.2024 (обновлено: 19:54 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/austin-1919979683.html
СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона
СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона
Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:51
2024-01-06T19:54
в мире
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников. О госпитализации Остина, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего темнокожего министра с крупным телосложением не раскрывается. Пентагон сообщил только, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры. "В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии", - сообщил NBC. Телеканал цитирует пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, который сказал, что Остин полностью вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером – в ночь на субботу по московскому времени.
https://ria.ru/20240106/gospitalizatsiya-1919894514.html
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РИА Новости
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в мире, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
СМИ раскрыли подробности госпитализации шефа Пентагона

NBC: шеф Пентагона Остин провел четыре дня на интенсивной терапии

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии, а его обязанности в это время исполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, передает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных чиновников.
О госпитализации Остина, которая случилась еще 1 января, военное ведомство объявило только накануне. Диагноз 70-летнего темнокожего министра с крупным телосложением не раскрывается. Пентагон сообщил только, что госпитализация связана с осложнениями после некоей медицинской процедуры.
"В разгар напряженности на Ближнем Востоке министр обороны Ллойд Остин был госпитализирован, проведя в том числе четыре дня в отделении интенсивной терапии", - сообщил NBC.
Телеканал цитирует пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, который сказал, что Остин полностью вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу вечером – в ночь на субботу по московскому времени.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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В миреСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны США
 
 
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