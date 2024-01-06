https://ria.ru/20240106/artilleristy-1919890758.html

Артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ

Артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024

Артиллеристы с первого выстрела уничтожили командный пункт ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж, РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T03:04

2024-01-06T03:04

2024-01-06T03:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 янв – РИА Новости. Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие мотострелкового подразделения обнаружили замаскированный блиндаж, в котором находился один из командных пунктов ВСУ, из которого велось управление подразделениями. <…> Благодаря корректировке артиллерийского огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, расчетом 122-мм гаубицы Д-30 с первого же выстрела командному пункту боевиков ВСУ было нанесено огневое поражение", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что подразделения БПЛА оперативно передают координаты выявленных целей на пункт управления артиллерией, что позволяет значительно повысить эффективность стрельбы. "В настоящее время работаем по опорникам, живой силе ВСУ. Также поражаем технику противника, проводим контрбатарейную борьбу. Цели разные, их хватает. Работы у нас достаточно", - сказал командир расчета с позывным "Мечта".

https://ria.ru/20231220/artilleriya-1916851602.html

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россия, вооруженные силы украины