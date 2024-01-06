Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине
Слуцкий назвал криком отчаяния слова Зеленского о передаче активов РФ Украине
© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву - это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала".
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"Зеленский не удивил. По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий. Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", - сказал Слуцкий.
Все чаще появляются публикации в западной прессе о тех или иных вариантах переговорного формата по украинскому конфликту и все реже там звучит так называемая "формула мира" самого Зеленского, все это для киевского режима "тревожные сигналы", отметил политик.
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"Поэтому Зеленскому на этом фоне срочно понадобился "правильный сигнал" от Вашингтона и Брюсселя. Но если западники решатся на откровенную экспроприацию российских активов в пользу хунты, ответ с нашей стороны неизбежно последует адекватный и соразмерный. А победа России в СВО в любом случае неизбежна", - добавил Слуцкий.