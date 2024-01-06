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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине - РИА Новости, 06.01.2024
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19:56 06.01.2024 (обновлено: 19:59 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/aktivy-1919980038.html
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине - РИА Новости, 06.01.2024
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине
Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву - это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:56
2024-01-06T19:59
в мире
россия
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владимир зеленский
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву - это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Зеленский призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала". "Зеленский не удивил. По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий. Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", - сказал Слуцкий. Все чаще появляются публикации в западной прессе о тех или иных вариантах переговорного формата по украинскому конфликту и все реже там звучит так называемая "формула мира" самого Зеленского, все это для киевского режима "тревожные сигналы", отметил политик. "Поэтому Зеленскому на этом фоне срочно понадобился "правильный сигнал" от Вашингтона и Брюсселя. Но если западники решатся на откровенную экспроприацию российских активов в пользу хунты, ответ с нашей стороны неизбежно последует адекватный и соразмерный. А победа России в СВО в любом случае неизбежна", - добавил Слуцкий.
https://ria.ru/20231230/aktivy-1919093613.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, лдпр, леонид слуцкий (политик)
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о передаче активов России Украине

Слуцкий назвал криком отчаяния слова Зеленского о передаче активов РФ Украине

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о передаче активов РФ Киеву - это крик отчаяния от осознания того, что поддержка Запада уходит на второй план, заявил РИА Новости глава думского международного комитета и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Зеленский призвал к передаче Украине замороженных на Западе активов РФ в качестве "правильного сигнала".
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«
"Зеленский не удивил. По сути, он призывает своих вашингтонских хозяев активизировать планы по откровенному грабежу и попранию принципов защиты частной собственности, а заодно окончательно обрушить доверие остальных стран к западной системе экономических гарантий. Но на самом деле это очередной крик отчаяния укрофюрера от осознания неизбежного: поддержка его режима для коллективного Запада уходит на второй план и остается все меньше желающих тратить деньги европейских, да и американских налогоплательщиков на спонсирование неонацистской хунты", - сказал Слуцкий.
Все чаще появляются публикации в западной прессе о тех или иных вариантах переговорного формата по украинскому конфликту и все реже там звучит так называемая "формула мира" самого Зеленского, все это для киевского режима "тревожные сигналы", отметил политик.
«
"Поэтому Зеленскому на этом фоне срочно понадобился "правильный сигнал" от Вашингтона и Брюсселя. Но если западники решатся на откровенную экспроприацию российских активов в пользу хунты, ответ с нашей стороны неизбежно последует адекватный и соразмерный. А победа России в СВО в любом случае неизбежна", - добавил Слуцкий.
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В миреРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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