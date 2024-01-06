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"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 06.01.2024
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15:04 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/aktivy-1919947276.html
"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 06.01.2024
"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети
Пользователи соцсети Х раскритиковали предложение президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:04
2024-01-06T15:04
россия
москва
украина
владимир зеленский
дмитрий биричевский
евросоюз
euroclear
g7
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали предложение президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны."То есть ты хочешь украсть их деньги и ожидаешь, что они пришлют тебе шоколад и цветы? Прекрати свою глупую политику и останови этот конфликт, не усугубляй его", — отметил SAldwais."Это воровство. Ты уже украл миллионы средств налогоплательщиков на свои махинации!" — возмутился Pepe le Pew."Происходит смена миропорядка, основанного на правилах, на миропорядок, основанный на воровстве. Интересно, какое влияние это окажет на западную финансовую систему. Звучит как большой подарок БРИКС", — подчеркнул Ghost of Liyue."Ты ничего не получишь! Сдавайся сейчас!" — написал Poelock Joe."Иными словами, Зеленский хочет положить себе в карман 300 миллиардов долларов (сумма замороженных российских активов. – Прим. ред.)", — резюмировал Eunice Pump &amp; Supply.В декабре прошлого года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует российские активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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россия, москва, украина, владимир зеленский, дмитрий биричевский, евросоюз, euroclear, g7
Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Биричевский, Евросоюз, Euroclear, G7
"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети

Пользователи Х обрушились на Зеленского из-за плана забрать активы России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали предложение президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны.
"То есть ты хочешь украсть их деньги и ожидаешь, что они пришлют тебе шоколад и цветы? Прекрати свою глупую политику и останови этот конфликт, не усугубляй его", — отметил SAldwais.
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"Это воровство. Ты уже украл миллионы средств налогоплательщиков на свои махинации!" — возмутился Pepe le Pew.
"Происходит смена миропорядка, основанного на правилах, на миропорядок, основанный на воровстве. Интересно, какое влияние это окажет на западную финансовую систему. Звучит как большой подарок БРИКС", — подчеркнул Ghost of Liyue.
"Ты ничего не получишь! Сдавайся сейчас!" — написал Poelock Joe.
"Иными словами, Зеленский хочет положить себе в карман 300 миллиардов долларов (сумма замороженных российских активов. – Прим. ред.)", — резюмировал Eunice Pump & Supply.
В декабре прошлого года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует российские активы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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