https://ria.ru/20240106/aktivy-1919947276.html

"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети

"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети - РИА Новости, 06.01.2024

"Это воровство": слова Зеленского о России разозлили пользователей Сети

Пользователи соцсети Х раскритиковали предложение президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:04

2024-01-06T15:04

2024-01-06T15:04

россия

москва

украина

владимир зеленский

дмитрий биричевский

евросоюз

euroclear

g7

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали предложение президента Украины Владимира Зеленского забрать замороженные активы России на нужды своей страны."То есть ты хочешь украсть их деньги и ожидаешь, что они пришлют тебе шоколад и цветы? Прекрати свою глупую политику и останови этот конфликт, не усугубляй его", — отметил SAldwais."Это воровство. Ты уже украл миллионы средств налогоплательщиков на свои махинации!" — возмутился Pepe le Pew."Происходит смена миропорядка, основанного на правилах, на миропорядок, основанный на воровстве. Интересно, какое влияние это окажет на западную финансовую систему. Звучит как большой подарок БРИКС", — подчеркнул Ghost of Liyue."Ты ничего не получишь! Сдавайся сейчас!" — написал Poelock Joe."Иными словами, Зеленский хочет положить себе в карман 300 миллиардов долларов (сумма замороженных российских активов. – Прим. ред.)", — резюмировал Eunice Pump & Supply.В декабре прошлого года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил РИА Новости, что Москва будет действовать симметрично, если Запад конфискует российские активы.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября она отчиталась, что за девять месяцев 2023 года заработала около трех миллиардов евро как проценты на инвестировании попавших под санкции российских активов.

https://ria.ru/20240106/dnepr-1919921618.html

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россия

москва

украина

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россия, москва, украина, владимир зеленский, дмитрий биричевский, евросоюз, euroclear, g7