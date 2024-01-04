https://ria.ru/20240104/zoopark-1919690566.html

В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян

В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян - РИА Новости, 04.01.2024

В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян

Пару редких обезьян - королевских колобусов - привезли в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:57

2024-01-04T12:57

2024-01-04T12:57

общество

африка

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пару редких обезьян - королевских колобусов - привезли в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В зоопарке поселилась пара африканских обезьян - королевских колобусов. Они встречают редко даже в дикой природе", - сказал Жиленко. По его словам, этот вид приматов в Крыму появился впервые. "Это самый крупный вид колобусов родом из Африки. Таких удивительных обезьян еще никогда не было в Крыму", - добавил Жиленко. Кормят обезьян замороженными еще летом сочными листьями, а поселили их в специальный теплый вольер.

https://ria.ru/20231014/pingviny-1902774548.html

африка

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, африка, республика крым