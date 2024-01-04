Рейтинг@Mail.ru
В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/zoopark-1919690566.html
В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян
В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян - РИА Новости, 04.01.2024
В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян
Пару редких обезьян - королевских колобусов - привезли в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:57
2024-01-04T12:57
общество
африка
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919690217_8:0:826:460_1920x0_80_0_0_0ba40a9abb094b8d35aa10d9082fc137.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пару редких обезьян - королевских колобусов - привезли в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В зоопарке поселилась пара африканских обезьян - королевских колобусов. Они встречают редко даже в дикой природе", - сказал Жиленко. По его словам, этот вид приматов в Крыму появился впервые. "Это самый крупный вид колобусов родом из Африки. Таких удивительных обезьян еще никогда не было в Крыму", - добавил Жиленко. Кормят обезьян замороженными еще летом сочными листьями, а поселили их в специальный теплый вольер.
https://ria.ru/20231014/pingviny-1902774548.html
африка
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/04/1919690217_188:0:801:460_1920x0_80_0_0_6497db99b6e959758a8a634d2f98f814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, африка, республика крым
Общество, Африка, Республика Крым
В зоопарк Крыма привезли пару редких обезьян

В зоопарк Крыма привезли пару редких королевских колобусов

© Фото : Бахчисарайский парк миниатюрКоролевские колобусы в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму
Королевские колобусы в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : Бахчисарайский парк миниатюр
Королевские колобусы в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости. Пару редких обезьян - королевских колобусов - привезли в зоопарк Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В зоопарке поселилась пара африканских обезьян - королевских колобусов. Они встречают редко даже в дикой природе", - сказал Жиленко.
По его словам, этот вид приматов в Крыму появился впервые. "Это самый крупный вид колобусов родом из Африки. Таких удивительных обезьян еще никогда не было в Крыму", - добавил Жиленко.
Кормят обезьян замороженными еще летом сочными листьями, а поселили их в специальный теплый вольер.
Пингвины - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
В зоопарке Крыма впервые поселятся пингвины
14 октября 2023, 15:55
 
ОбществоАфрикаРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала