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"Еще страшнее": Украине пообещали "мрачную зиму" из-за России - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:35 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/zima-1919642606.html
"Еще страшнее": Украине пообещали "мрачную зиму" из-за России
"Еще страшнее": Украине пообещали "мрачную зиму" из-за России - РИА Новости, 04.01.2024
"Еще страшнее": Украине пообещали "мрачную зиму" из-за России
Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева, заявил колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T01:35
2024-01-04T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева, заявил колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос."Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум", — отметил журналист.По мнению Руссиноса, Запад обманул ожидания Киева, не сумев резко нарастить производство боеприпасов вопреки всем обещаниям. Щедрые поставки вооружений для ВСУ больше не повторятся, предупредил бывший военкор.Обозреватель заметил, что теперь Киев находится в крайне опасной ситуации: Украина вынуждена мобилизовать полмиллиона человек лишь для того, чтобы удержать оборону. Кроме того, "строптивые призывники" проявят себя на поле боя гораздо хуже, чем мотивированные добровольцы, считает журналист.&quot;Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее&quot;, — подытожил Руссинос.В понедельник в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов. На востоке ВСУ перейдут к обороне, чтобы защитить крупные города, предупредил украинский президент.Ранее Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президента во лжи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240103/ukraina-1919565641.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Еще страшнее": Украине пообещали "мрачную зиму" из-за России

UnHerd: Россия резко нарастила наступательные возможности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева, заявил колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос.
"Россия упрочила наступательный потенциал и переживает экономический бум", — отметил журналист.
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По мнению Руссиноса, Запад обманул ожидания Киева, не сумев резко нарастить производство боеприпасов вопреки всем обещаниям. Щедрые поставки вооружений для ВСУ больше не повторятся, предупредил бывший военкор.
Обозреватель заметил, что теперь Киев находится в крайне опасной ситуации: Украина вынуждена мобилизовать полмиллиона человек лишь для того, чтобы удержать оборону. Кроме того, "строптивые призывники" проявят себя на поле боя гораздо хуже, чем мотивированные добровольцы, считает журналист.
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"Украине предстоит мрачная и суровая зима. Предстоящий же год грозит оказаться еще страшнее", — подытожил Руссинос.

В понедельник в британском журнале Economist вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он рассказал журналистам, что изолирование Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Зеленский не уточнил, каким способом он намерен добиться таких результатов. На востоке ВСУ перейдут к обороне, чтобы защитить крупные города, предупредил украинский президент.
Ранее Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее генерал Валерий Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив президента во лжи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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