https://ria.ru/20240104/zhelaniya-1919686971.html

Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"

Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.01.2024

Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пяти детей из Подмосковья и подшефных территорий в рамках традиционной акции "Ёлка желаний",... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:23

2024-01-04T12:23

2024-01-04T12:23

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

елка желаний

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пяти детей из Подмосковья и подшефных территорий в рамках традиционной акции "Ёлка желаний", сообщил глава региона в своём Telegram-канале. "Исполнили детские мечты с традиционной "Елки желаний". Первое желание - велосипед для трехлетнего Тимофея из посёлка Седово Новоазовского района - одной из наших подшефных территорий. Подарок Тимофею уже доставили. Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии - здесь Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 "Алеша", - рассказал Воробьев. Четырнадцатилетняя Арина из Серебряных Прудов также как и Тимофей получила в подарок велосипед. Саша одиннадцати лет из рабочего поселка имени Воровского в Богородском округе мечтал о полете на вертолете. И благодаря акции в полет Саша отправился вместе со своей мамой Викторией. "Еще одно желание - шведская стенка для 14-летнего Димы из Балашихи. Подарок уже передали семье. Теперь парень сможет заниматься спортом в любое время. В ближайшее время подарим велосипед четырёхлетнему Славе из Монино", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20240104/shadaev-1919684186.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

московская область (подмосковье), андрей воробьев, елка желаний