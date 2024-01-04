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Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.01.2024
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12:23 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/zhelaniya-1919686971.html
Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"
Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний" - РИА Новости, 04.01.2024
Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пяти детей из Подмосковья и подшефных территорий в рамках традиционной акции "Ёлка желаний",... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:23
2024-01-04T12:23
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
елка желаний
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пяти детей из Подмосковья и подшефных территорий в рамках традиционной акции "Ёлка желаний", сообщил глава региона в своём Telegram-канале. "Исполнили детские мечты с традиционной "Елки желаний". Первое желание - велосипед для трехлетнего Тимофея из посёлка Седово Новоазовского района - одной из наших подшефных территорий. Подарок Тимофею уже доставили. Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии - здесь Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 "Алеша", - рассказал Воробьев. Четырнадцатилетняя Арина из Серебряных Прудов также как и Тимофей получила в подарок велосипед. Саша одиннадцати лет из рабочего поселка имени Воровского в Богородском округе мечтал о полете на вертолете. И благодаря акции в полет Саша отправился вместе со своей мамой Викторией. "Еще одно желание - шведская стенка для 14-летнего Димы из Балашихи. Подарок уже передали семье. Теперь парень сможет заниматься спортом в любое время. В ближайшее время подарим велосипед четырёхлетнему Славе из Монино", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20240104/shadaev-1919684186.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, елка желаний
Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Елка желаний
Воробьев исполнил мечты пяти детей в рамках акции "Елка желаний"

Воробьев исполнил мечты пяти детей из Подмосковья и подшефных территорий

© РИА Новости / Алексей НикольскийГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев исполнил мечты пяти детей из Подмосковья и подшефных территорий в рамках традиционной акции "Ёлка желаний", сообщил глава региона в своём Telegram-канале.
"Исполнили детские мечты с традиционной "Елки желаний". Первое желание - велосипед для трехлетнего Тимофея из посёлка Седово Новоазовского района - одной из наших подшефных территорий. Подарок Тимофею уже доставили. Восьмилетний Матвей из Ивантеевки мечтал прокатиться на танке. Желание исполнили в Таманской дивизии - здесь Матвей с мамой проехали на прославленном танке Т-80 "Алеша", - рассказал Воробьев.
Четырнадцатилетняя Арина из Серебряных Прудов также как и Тимофей получила в подарок велосипед. Саша одиннадцати лет из рабочего поселка имени Воровского в Богородском округе мечтал о полете на вертолете. И благодаря акции в полет Саша отправился вместе со своей мамой Викторией.
"Еще одно желание - шведская стенка для 14-летнего Димы из Балашихи. Подарок уже передали семье. Теперь парень сможет заниматься спортом в любое время. В ближайшее время подарим велосипед четырёхлетнему Славе из Монино", - добавил губернатор.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Глава Минцифры исполнил желания детей в рамках "Елки желаний"
Вчера, 11:59
 
Московская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЕлка желаний
 
 
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