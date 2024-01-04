https://ria.ru/20240104/zelenskaya-1919739751.html

"Как позволяет совесть?" В Сети шокированы заявлением Зеленской о России

"Как позволяет совесть?" В Сети шокированы заявлением Зеленской о России - РИА Новости, 04.01.2024

"Как позволяет совесть?" В Сети шокированы заявлением Зеленской о России

Пользователи социальной сети X раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую, призвавшую к новым поставкам оружия ВСУ для продолжения боевых действий... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:15

2024-01-04T20:15

2024-01-04T20:23

политика

россия

украина

сша

владимир зеленский

джон кирби

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали жену президента Украины Елену Зеленскую, призвавшую к новым поставкам оружия ВСУ для продолжения боевых действий против России."Как тебе совесть позволяет засыпать?" — возмутился пользователь."А детей Донбасса тебе не жалко? Или важен только "Бандеростан"? Вы хотели войны, вы ее получили", — написал другой."У вашего мужа было два года, чтобы поговорить о мире с Россией. Теперь вы пожинаете плоды его безумия", — отметили в комментариях."Вы не более чем пешки американской военной машины. Вы, нацисты, посылаете своих сыновей умирать за пядь земли, идиоты", — написал еще один участник дискуссии."Россия имеет полное право защищаться от террористов в соответствии с международным правом", — подчеркнули в беседе.В последнее время западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 4 января сообщил, что у США больше нет средств для дальнейшей поддержки Украины.Несмотря на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о желании продолжить помогать, Евросоюз, по данным Bloomberg, уведомил страны — члены объединения, что вряд ли выполнит обещание предоставить киевским властям миллион снарядов до марта 2024 года.В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава больше не будет поставлять оружие ВСУ со своих складов. Новое правительство страны отклонило инициативу предшественников о выделении пакета военной помощи на 40,3 миллиона евро.О планах отказаться от отправки вооружений бывшей советской республике сообщил и лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс. Венгрия же последовательно выступает против передачи оружия Украине с начала спецоперации.

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919731993.html

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919722924.html

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919715525.html

россия

украина

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политика, россия, украина, сша, владимир зеленский, джон кирби, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, евросоюз, нато