Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Появился образец заявления о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников
Паспорт РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Образец заявления, которое иностранцы, служащие в Вооружённых Силах России должны будут предоставить для получения гражданства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, первым пунктом нужно описать свои мотивы, а затем предоставить сведения о семье.
В четверг на портале был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.
© Государственная системаправовой информацииОбразец заявления о приеме в гражданство РФ служащих в ВС РФ иностранцев
Образец заявления о приеме в гражданство РФ служащих в ВС РФ иностранцев
Подающий такое заявление должен будет прописать в нём свои мотивы, которые побудили его к получению гражданства РФ, а также указать справочные данные о себе - дату рождения, пол, уже имеющиеся гражданство, семейное положение и сведения о ближайших родственниках, а также указать причины, почему он вышел из гражданства СССР или России, если ранее у него такое было.
Также желающий вступить в гражданство РФ должен будет рассказать о своей службе в ВС РФ, указать, привлекался ли он к уголовной ответственности и преследуется ли он в уголовном порядке органами иностранного государства.
Кроме того, в заявлении нужно прописать родственников, которые также хотят вступить в гражданство РФ, и предоставить сведения о них, а также данные о другом родителе ребёнка.