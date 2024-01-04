https://ria.ru/20240104/zayavlenie-1919701857.html

Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024

Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Образец заявления, которое иностранцы, служащие в Вооружённых Силах России должны будут предоставить для получения гражданства РФ, опубликован на официальном... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:34

2024-01-04T14:34

2024-01-04T14:34

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718239ef5082ee8673500e08f5219350.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Образец заявления, которое иностранцы, служащие в Вооружённых Силах России должны будут предоставить для получения гражданства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, первым пунктом нужно описать свои мотивы, а затем предоставить сведения о семье. В четверг на портале был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей. Подающий такое заявление должен будет прописать в нём свои мотивы, которые побудили его к получению гражданства РФ, а также указать справочные данные о себе - дату рождения, пол, уже имеющиеся гражданство, семейное положение и сведения о ближайших родственниках, а также указать причины, почему он вышел из гражданства СССР или России, если ранее у него такое было. Также желающий вступить в гражданство РФ должен будет рассказать о своей службе в ВС РФ, указать, привлекался ли он к уголовной ответственности и преследуется ли он в уголовном порядке органами иностранного государства. Кроме того, в заявлении нужно прописать родственников, которые также хотят вступить в гражданство РФ, и предоставить сведения о них, а также данные о другом родителе ребёнка.

https://ria.ru/20240104/ukaz-1919697489.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, общество