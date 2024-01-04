Рейтинг@Mail.ru
Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/zayavlenie-1919701857.html
Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников - РИА Новости, 04.01.2024
Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Образец заявления, которое иностранцы, служащие в Вооружённых Силах России должны будут предоставить для получения гражданства РФ, опубликован на официальном... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:34
2024-01-04T14:34
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_718239ef5082ee8673500e08f5219350.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Образец заявления, которое иностранцы, служащие в Вооружённых Силах России должны будут предоставить для получения гражданства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, первым пунктом нужно описать свои мотивы, а затем предоставить сведения о семье. В четверг на портале был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей. Подающий такое заявление должен будет прописать в нём свои мотивы, которые побудили его к получению гражданства РФ, а также указать справочные данные о себе - дату рождения, пол, уже имеющиеся гражданство, семейное положение и сведения о ближайших родственниках, а также указать причины, почему он вышел из гражданства СССР или России, если ранее у него такое было. Также желающий вступить в гражданство РФ должен будет рассказать о своей службе в ВС РФ, указать, привлекался ли он к уголовной ответственности и преследуется ли он в уголовном порядке органами иностранного государства. Кроме того, в заявлении нужно прописать родственников, которые также хотят вступить в гражданство РФ, и предоставить сведения о них, а также данные о другом родителе ребёнка.
https://ria.ru/20240104/ukaz-1919697489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207169_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8c0b33afb920985be1257a99cdec8f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Появился образец заявления о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Появился образец заявления о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Паспорт РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Образец заявления, которое иностранцы, служащие в Вооружённых Силах России должны будут предоставить для получения гражданства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, первым пунктом нужно описать свои мотивы, а затем предоставить сведения о семье.
В четверг на портале был опубликован указ президента РФ Владимира Путина о приёме в гражданство РФ иностранцев, подписавших контракт на службу в Вооружённых Силах России, и членов их семей.
© Государственная системаправовой информацииОбразец заявления о приеме в гражданство РФ служащих в ВС РФ иностранцев
Образец заявления о приеме в гражданство РФ служащих в ВС РФ иностранцев
© Государственная системаправовой информации
Образец заявления о приеме в гражданство РФ служащих в ВС РФ иностранцев
Подающий такое заявление должен будет прописать в нём свои мотивы, которые побудили его к получению гражданства РФ, а также указать справочные данные о себе - дату рождения, пол, уже имеющиеся гражданство, семейное положение и сведения о ближайших родственниках, а также указать причины, почему он вышел из гражданства СССР или России, если ранее у него такое было.
Также желающий вступить в гражданство РФ должен будет рассказать о своей службе в ВС РФ, указать, привлекался ли он к уголовной ответственности и преследуется ли он в уголовном порядке органами иностранного государства.
Кроме того, в заявлении нужно прописать родственников, которые также хотят вступить в гражданство РФ, и предоставить сведения о них, а также данные о другом родителе ребёнка.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Хинштейн прокомментировал указ о гражданстве для иностранцев-контрактников
Вчера, 14:05
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала