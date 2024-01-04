https://ria.ru/20240104/zakonotvorchestvo-1919704104.html

Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму

Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму - РИА Новости, 04.01.2024

Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму

Указ президента России Владимира Путина о праве обратиться за гражданством РФ для постоянно проживавших в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года не требует... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:48

2024-01-04T14:48

2024-01-04T15:00

россия

украина

севастополь

владимир путин

константин затулин

госдума рф

снг

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о праве обратиться за гражданством РФ для постоянно проживавших в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года не требует дополнительных изменений в российское законодательство, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Это не требует изменения законодательства Российской Федерации", - сказал Затулин. Он также отметил, что в законе "О гражданстве", который был принят Госдумой и подписан Путиным в прошлом году, есть положения, по которым президент обладает правом давать своими указами возможность получать гражданство в упрощенном порядке отдельным категориям людей. По словам Затулина, могут потребоваться уточнения и дополнения в инструкции, которые были приняты в развитие этого закона, но менять законодательство для этого нет необходимости. Ранее Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года. Указывается, что среди имеющих такое право - граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ. Также обратиться за гражданством РФ будут иметь право депортированные с территории Крымской АССР лица или их потомки. Кроме того, правом подать заявление о приёме в гражданство РФ будут наделены граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также их родители, супруги и дети. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html

https://ria.ru/20231228/pasport-1918689790.html

россия

украина

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, севастополь, владимир путин, константин затулин, госдума рф, снг, оон, гражданство