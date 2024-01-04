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Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму - РИА Новости, 04.01.2024
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14:48 04.01.2024 (обновлено: 15:00 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/zakonotvorchestvo-1919704104.html
Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму
Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму - РИА Новости, 04.01.2024
Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму
Указ президента России Владимира Путина о праве обратиться за гражданством РФ для постоянно проживавших в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года не требует... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:48
2024-01-04T15:00
россия
украина
севастополь
владимир путин
константин затулин
госдума рф
снг
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о праве обратиться за гражданством РФ для постоянно проживавших в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года не требует дополнительных изменений в российское законодательство, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. "Это не требует изменения законодательства Российской Федерации", - сказал Затулин. Он также отметил, что в законе "О гражданстве", который был принят Госдумой и подписан Путиным в прошлом году, есть положения, по которым президент обладает правом давать своими указами возможность получать гражданство в упрощенном порядке отдельным категориям людей. По словам Затулина, могут потребоваться уточнения и дополнения в инструкции, которые были приняты в развитие этого закона, но менять законодательство для этого нет необходимости. Ранее Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года. Указывается, что среди имеющих такое право - граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ. Также обратиться за гражданством РФ будут иметь право депортированные с территории Крымской АССР лица или их потомки. Кроме того, правом подать заявление о приёме в гражданство РФ будут наделены граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также их родители, супруги и дети. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240104/grazhdanstvo-1919688204.html
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россия, украина, севастополь, владимир путин, константин затулин, госдума рф, снг, оон, гражданство
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Путин, Константин Затулин, Госдума РФ, СНГ, ООН, Гражданство
Затулин прокомментировал указ о гражданстве для ранее проживавших в Крыму

Затулин: указ о гражданстве РФ для живших в Крыму не требует изменений в законе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Указ президента России Владимира Путина о праве обратиться за гражданством РФ для постоянно проживавших в Крыму и Севастополе до 18 марта 2014 года не требует дополнительных изменений в российское законодательство, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«
"Это не требует изменения законодательства Российской Федерации", - сказал Затулин.
Он также отметил, что в законе "О гражданстве", который был принят Госдумой и подписан Путиным в прошлом году, есть положения, по которым президент обладает правом давать своими указами возможность получать гражданство в упрощенном порядке отдельным категориям людей. По словам Затулина, могут потребоваться уточнения и дополнения в инструкции, которые были приняты в развитие этого закона, но менять законодательство для этого нет необходимости.
Ранее Путин подписал указ о приёме в гражданство РФ иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года. Указывается, что среди имеющих такое право - граждане Украины без гражданства какой-либо другой страны, родившиеся и проживавшие в Крыму и Севастополе, но покинувшие их до 18 марта 2014 года. То же самое касается уроженцев Крыма без гражданства, граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих документ, подтверждающий право на пребывание в России или участвующих в госпрограмме по содействию в добровольном переселении в РФ.
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Также обратиться за гражданством РФ будут иметь право депортированные с территории Крымской АССР лица или их потомки.
Кроме того, правом подать заявление о приёме в гражданство РФ будут наделены граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, а также их родители, супруги и дети.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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