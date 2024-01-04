https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html

В Японии пока не могут установить судьбу 179 человек после землетрясений

В Японии пока не могут установить судьбу 179 человек после землетрясений - РИА Новости, 04.01.2024

В Японии пока не могут установить судьбу 179 человек после землетрясений

Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 179,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:44

2024-01-04T16:44

2024-01-04T16:44

в мире

япония

исикава

фумио кисида

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 4 янв – РИА Новости. Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, потрясших 1 января японскую префектуру Исикава, увеличилось до 179, сообщает агентство Киодо со ссылкой на местную администрацию. В списке людей, с которыми не удается установить связь, трое несовершеннолетних, отмечается агентство. Ранее сообщалось, что спасательные службы и местные власти не могут установить местоположение и безопасность 79 человек. В частности, в одном только городе Вадзима было получено от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в четверг заявил, что после серии мощных землетрясений в префектуре Исикава подтверждена гибель 78 человек, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы. Вместе с этим, японские СМИ сообщают о 84 погибших. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.

https://ria.ru/20240104/zemletryasenie-1919678744.html

https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919538333.html

япония

исикава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, исикава, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году