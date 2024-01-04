Рейтинг@Mail.ru
Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79 - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919675178.html
Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79
Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79 - РИА Новости, 04.01.2024
Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79
Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших 1 января в японской префектуре Исикава, увеличилось до 79,... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:47
2024-01-04T10:47
в мире
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg
ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших 1 января в японской префектуре Исикава, увеличилось до 79, сообщает агентство Киодо. Изначально сообщалось, что на связь не выходят 80 человек, однако затем было уточнено, что один человек был посчитан дважды. Ранее сообщалось, что спасательные службы и местные власти не могут связаться с 51 человеком, чтобы подтвердить их безопасность. В частности, в одном только городе Вадзима было получено от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди. В ходе пресс-конференции утром четверга премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь призвал все задействованные службы предпринять все меры по поиску и спасению людей. Он также подчеркнул важность незамедлительной доставки продуктов питания, одеял, топлива, воды и других предметов первой необходимости в пострадавшие районы. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. По последним данным, число погибших при землетрясениях достигло 78, свыше 100 человек пострадали. При этом число жертв и пострадавших может вырасти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919421352.html
https://ria.ru/20240101/tsunami-1919347280.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_614c7ce27bcf239df37f2898d8a129b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79

Число людей, пропавших после землетрясения в Японии 1 января, выросло до 79

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших 1 января в японской префектуре Исикава, увеличилось до 79, сообщает агентство Киодо.
Изначально сообщалось, что на связь не выходят 80 человек, однако затем было уточнено, что один человек был посчитан дважды.
Ранее сообщалось, что спасательные службы и местные власти не могут связаться с 51 человеком, чтобы подтвердить их безопасность. В частности, в одном только городе Вадзима было получено от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди.
В ходе пресс-конференции утром четверга премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь призвал все задействованные службы предпринять все меры по поиску и спасению людей. Он также подчеркнул важность незамедлительной доставки продуктов питания, одеял, топлива, воды и других предметов первой необходимости в пострадавшие районы.
Дым над зданиями после сильного пожара в городе Вадзима, префектура Исикава в Японии. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Японии полностью или частично выгорели более 200 строений
2 января, 05:43
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами.
По последним данным, число погибших при землетрясениях достигло 78, свыше 100 человек пострадали. При этом число жертв и пострадавших может вырасти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.
Порт города Находка в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
В Находке рассказали о цунами после серии землетрясений в Японии
1 января, 13:01
 
В миреЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала