https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919675178.html

Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79

Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79 - РИА Новости, 04.01.2024

Число людей, пропавших после землетрясения в Японии, выросло до 79

Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших 1 января в японской префектуре Исикава, увеличилось до 79,... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:47

2024-01-04T10:47

2024-01-04T10:47

в мире

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Число людей, судьбу которых не удается установить после серии сильных землетрясений, произошедших 1 января в японской префектуре Исикава, увеличилось до 79, сообщает агентство Киодо. Изначально сообщалось, что на связь не выходят 80 человек, однако затем было уточнено, что один человек был посчитан дважды. Ранее сообщалось, что спасательные службы и местные власти не могут связаться с 51 человеком, чтобы подтвердить их безопасность. В частности, в одном только городе Вадзима было получено от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди. В ходе пресс-конференции утром четверга премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь призвал все задействованные службы предпринять все меры по поиску и спасению людей. Он также подчеркнул важность незамедлительной доставки продуктов питания, одеял, топлива, воды и других предметов первой необходимости в пострадавшие районы. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. По последним данным, число погибших при землетрясениях достигло 78, свыше 100 человек пострадали. При этом число жертв и пострадавших может вырасти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919421352.html

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япония

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году