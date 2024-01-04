https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650584.html

В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений

В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений - РИА Новости, 04.01.2024

В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений

Власти японской префектуры Исикава, пострадавшей при серии сильных землетрясений в начале недели, всё еще не могут установить судьбу 51 человека, сообщает... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T05:46

2024-01-04T05:46

2024-01-04T05:46

в мире

япония

исикава

фумио кисида

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Власти японской префектуры Исикава, пострадавшей при серии сильных землетрясений в начале недели, всё еще не могут установить судьбу 51 человека, сообщает агентство Киодо. В частности, в одном только городе Вадзима, где зафиксировано наибольшее число погибших, шесть человек до сих пор не вышли на связь. Как сообщили представители местной администрации, спасательные службы получили от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди. В ходе пресс-конференции утром четверга премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь призвал все задействованные службы предпринять все меры по поиску и спасению людей. "Вечером этого дня будет 72 часа после катастрофы. Я прошу предпринять всё возможное, объединив все усилия на месте, чтобы спасти как можно больше людей", - отметил он. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. По последним данным, число погибших при землетрясениях достигло 78, свыше 100 человек пострадали. При этом число жертв и пострадавших может вырасти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.

https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919538333.html

https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919421352.html

япония

исикава

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в мире, япония, исикава, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году