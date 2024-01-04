Рейтинг@Mail.ru
В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919650584.html
В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений
В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений - РИА Новости, 04.01.2024
В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений
Власти японской префектуры Исикава, пострадавшей при серии сильных землетрясений в начале недели, всё еще не могут установить судьбу 51 человека, сообщает... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:46
2024-01-04T05:46
в мире
япония
исикава
фумио кисида
серия землетрясений в японии в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919429512_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_6ba31ad9e93c74a829d3fc2beff210eb.jpg
ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Власти японской префектуры Исикава, пострадавшей при серии сильных землетрясений в начале недели, всё еще не могут установить судьбу 51 человека, сообщает агентство Киодо. В частности, в одном только городе Вадзима, где зафиксировано наибольшее число погибших, шесть человек до сих пор не вышли на связь. Как сообщили представители местной администрации, спасательные службы получили от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди. В ходе пресс-конференции утром четверга премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь призвал все задействованные службы предпринять все меры по поиску и спасению людей. "Вечером этого дня будет 72 часа после катастрофы. Я прошу предпринять всё возможное, объединив все усилия на месте, чтобы спасти как можно больше людей", - отметил он. Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами. По последним данным, число погибших при землетрясениях достигло 78, свыше 100 человек пострадали. При этом число жертв и пострадавших может вырасти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни. Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям. Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.
https://ria.ru/20240103/zemletryasenie-1919538333.html
https://ria.ru/20240102/yaponiya-1919421352.html
япония
исикава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919429512_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_4fdf7aabaf6904850628cbce374904f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, исикава, фумио кисида, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Исикава, Фумио Кисида, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии пока не могут установить судьбу 51 человека после землетрясений

Власти Японии не могут установить судьбу 51 человека после сильных землетрясений

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 янв - РИА Новости. Власти японской префектуры Исикава, пострадавшей при серии сильных землетрясений в начале недели, всё еще не могут установить судьбу 51 человека, сообщает агентство Киодо.
В частности, в одном только городе Вадзима, где зафиксировано наибольшее число погибших, шесть человек до сих пор не вышли на связь. Как сообщили представители местной администрации, спасательные службы получили от 40 до 50 сообщений об обрушениях зданий, где могли находиться люди.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
Вчера, 05:02
В ходе пресс-конференции утром четверга премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь призвал все задействованные службы предпринять все меры по поиску и спасению людей.
"Вечером этого дня будет 72 часа после катастрофы. Я прошу предпринять всё возможное, объединив все усилия на месте, чтобы спасти как можно больше людей", - отметил он.
Днем в понедельник в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им было присвоено название "Землетрясение на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений для некоторых регионов на западном побережье Японии была вынесена угроза большого цунами.
По последним данным, число погибших при землетрясениях достигло 78, свыше 100 человек пострадали. При этом число жертв и пострадавших может вырасти, так как люди могут находиться под завалами обрушившихся домов. Ситуацию осложняет и то, что в регионе было вынесено предупреждение о ливневых дождях, что может спровоцировать последующие оползни.
Подземные толчки привели к разрушениям домов и остановке движения скоростных поездов, отключению электроэнергии более чем в 32 тысячах домов. В некоторых регионах наблюдается отключение водоснабжения и связи. Зафиксированы повреждения дорожного полотна. Сбоев в работе АЭС не выявлено. Спустя почти сутки движение скоростных поездов было восстановлено по всем направлениям.
Землетрясение 1 января 2024 года стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года, когда начали вести подобную статистику.
Дым над зданиями после сильного пожара в городе Вадзима, префектура Исикава в Японии. 2 января 2024 - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Японии полностью или частично выгорели более 200 строений
2 января, 05:43
 
В миреЯпонияИсикаваФумио КисидаСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала