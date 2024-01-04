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СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 04.01.2024 (обновлено: 05:46 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/vzvod-1919647306.html
СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ
СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ
Дроны позволяют россиянам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, написал старший редактор американского журнала American Conservative РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T03:59
2024-01-04T05:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дроны позволяют россиянам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, написал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.По словам журналиста, в большом количестве российские дроны позволяют солдатам выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard.&quot;Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной. — Прим. ред.) бронетехники и уничтожать их&quot;, — написал МайтраВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.
https://ria.ru/20240102/vsu-1919448979.html
https://ria.ru/20240104/poteri-1919638680.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, нато, leopard 2, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Leopard 2, Украина, США
СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ

AC: РФ создает ловушки для больших групп западной военной техники

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дроны позволяют россиянам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, написал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.
По словам журналиста, в большом количестве российские дроны позволяют солдатам выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard.
Кадры уничтожения украинских танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
2 января, 12:02
«

"Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной. — Прим. ред.) бронетехники и уничтожать их", — написал Майтра

ВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.
По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныНАТОLeopard 2УкраинаСША
 
 
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