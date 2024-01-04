https://ria.ru/20240104/vzvod-1919647306.html

СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ

СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024

СМИ: Россия создает огромные ловушки для техники ВСУ

Дроны позволяют россиянам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, написал старший редактор американского журнала American Conservative РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T03:59

2024-01-04T03:59

2024-01-04T05:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Дроны позволяют россиянам создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, написал старший редактор американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.По словам журналиста, в большом количестве российские дроны позволяют солдатам выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard."Эти дроны стоимостью по 400 долларов за штуку позволили российским взводам с ручными гранатометами захватывать в ловушку огромные груды (обездвиженной. — Прим. ред.) бронетехники и уничтожать их", — написал МайтраВСУ в течение нескольких месяцев пытались продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери.По словам министра обороны России Сергея Шойгу, противник потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, включая 37 немецких Leopard, и свыше 2,3 тысячи различных бронемашин, включая 50 американских БМП Bradley. Шойгу отметил, что именно страх больших потерь не дает ВСУ использовать американские танки Abrams на линии фронта.

https://ria.ru/20240102/vsu-1919448979.html

https://ria.ru/20240104/poteri-1919638680.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, нато, leopard 2, украина, сша