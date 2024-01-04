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Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне - РИА Новости, 04.01.2024

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T23:53

2024-01-04T23:53

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Снова сообщают о взрывах", - пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву частях Херсонской области объявлена воздушная тревога. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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в мире, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, херсонская область , киев, страна.ua