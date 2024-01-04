https://ria.ru/20240104/vzryvy-1919717916.html
Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе
Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе - РИА Новости, 04.01.2024
Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил факт взрывов в городе, но заявил, что "все нормально". РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:29
2024-01-04T16:29
2024-01-04T16:29
специальная военная операция на украине
александр вилкул
в мире
кривой рог
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил факт взрывов в городе, но заявил, что "все нормально". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Кировограде (украинское название Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги. "По взрывам, которые (все - ред.) слышали. Без конкретики, но все нормально", - говорится в сообщении в Telegram-канале Вилкула. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240104/vzryvy-1919714042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр вилкул, в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, Александр Вилкул, В мире, Кривой Рог, Украина
Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе
Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе на фоне воздушной тревоги
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил
факт взрывов в городе, но заявил, что "все нормально".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Кировограде (украинское название Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги.
"По взрывам, которые (все - ред.) слышали. Без конкретики, но все нормально", - говорится в сообщении в Telegram-канале Вилкула.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком