https://ria.ru/20240104/vzryvy-1919717916.html

Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе

Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе - РИА Новости, 04.01.2024

Власти Кривого Рога подтвердили взрывы в городе

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил факт взрывов в городе, но заявил, что "все нормально". РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T16:29

2024-01-04T16:29

2024-01-04T16:29

специальная военная операция на украине

александр вилкул

в мире

кривой рог

украина

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил факт взрывов в городе, но заявил, что "все нормально". Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Кировограде (украинское название Кропивницкий) на фоне воздушной тревоги. "По взрывам, которые (все - ред.) слышали. Без конкретики, но все нормально", - говорится в сообщении в Telegram-канале Вилкула. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240104/vzryvy-1919714042.html

кривой рог

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр вилкул, в мире, кривой рог, украина