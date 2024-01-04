https://ria.ru/20240104/vzryvy-1919714042.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 04.01.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком

Новые взрывы раздались в городе Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград), расположенном в Кировоградской области Украины, сообщает украинское РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T15:57

2024-01-04T15:57

2024-01-04T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

украина

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новые взрывы раздались в городе Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград), расположенном в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Страна". Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги. Позже местные власти сообщали о повреждении ряда энергетических объектов в городе. "В Кропивницком снова слышны взрывы, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919703209.html

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кировоградская область, кропивницкий (бывший кировоград), украина