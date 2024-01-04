Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Кропивницком
"Страна": в Кропивницком в Кировоградской области прогремели новые взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Новые взрывы раздались в городе Кропивницком (ранее до переименования назывался Кировоград), расположенном в Кировоградской области Украины, сообщает украинское издание "Страна".
Ранее в четверг украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Кропивницком на фоне воздушной тревоги. Позже местные власти сообщали о повреждении ряда энергетических объектов в городе.
"В Кропивницком снова слышны взрывы, сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.