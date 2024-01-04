https://ria.ru/20240104/vsu-1919642104.html

"Мы просто мясо". На Украине выяснили, почему придется проиграть России

"Мы просто мясо". На Украине выяснили, почему придется проиграть России - РИА Новости, 04.01.2024

"Мы просто мясо". На Украине выяснили, почему придется проиграть России

Запад использует украинцев в конфликте с Россией, не вооружая их должным образом, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T01:23

2024-01-04T01:23

2024-01-04T01:23

в мире

украина

киев

леонид кучма

олег соскин

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Запад использует украинцев в конфликте с Россией, не вооружая их должным образом, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в эфире своего видеоблога."Запад использует миллионы украинцев как пушечное мясо. Мы ж победить не можем. Победить можно тогда, когда у тебя есть оружие, ракеты, когда ты вооружен. А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить?" — спросил Соскин.Он добавил, что Запад фактически предал Украину, прекратив поставки вооружения. Западные страны, пояснил эксперт, используют Киев как "заслонку" от России.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240104/poteri-1919638680.html

украина

киев

россия

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в мире, украина, киев, леонид кучма, олег соскин, россия