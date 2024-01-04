https://ria.ru/20240104/venesuela-1919658618.html

Венесуэла стала лидером по уровню инфляции в мире в октябре

Венесуэла стала лидером по уровню инфляции в мире в октябре - РИА Новости, 04.01.2024

Венесуэла стала лидером по уровню инфляции в мире в октябре

Венесуэла в октябре возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией в мире – там цены выросли на 317%, при этом Россия с показателем в 6,7% была... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:57

2024-01-04T08:57

2024-01-04T08:57

венесуэла

ливан

турция

оон

в мире

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Венесуэла в октябре возглавила рейтинг стран с самой высокой годовой инфляцией в мире – там цены выросли на 317%, при этом Россия с показателем в 6,7% была 45-ой, следует из расчетов РИА Новости. Ближайшими конкурентами Венесуэлы в середине осени были Ливан с годовой инфляцией в 215% и Аргентина со значением в 143%. В пятерке "антилидеров" также находились Турция с темпами роста цен в 61,4% и Сьерра-Леоне с 54,6%. Максимальные значения инфляции в Европе были в Венгрии (9,9%), Сербии (8,5%) и Румынии (8,1%), а наиболее низкие - в Бельгии (0,4%) и Дании (0,1%). На Ближнем Востоке лидерами по росту цен стали Ливан, Турция и Иран (39,2%), при этом наиболее скромная инфляция была в Ливии – там цены за месяц выросли лишь на 0,1%. Среди стран Азии сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены выросли в Пакистане (26,9%), Лаосе (25,8%) и Казахстане (10,8%) Самая низкая инфляция в регионе была в Брунее – около 0,1%. Половина стран мира в октябре фиксировали темпы роста цен выше 4,8%, сюда входит и Россия с показателем 6,7%, расположившаяся на 45-м месте. Ее соседи в рейтинге - Кения (6,9%) и Польша (6,6%). В 97 странах мира инфляция в октябре замедлилась, сильнее всего на Гаити – сразу на 9 процентных пунктов. Суринам зафиксировал спад темпов роста цен на 8 процентных пунктов, а Руанда – на 5,5 процентного пункта. Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 150 стран, по состоянию на середину декабря раскрывших данные за октябрь.

https://ria.ru/20240104/venesuela-1919656008.html

https://ria.ru/20231227/argentina-1918354864.html

венесуэла

ливан

турция

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венесуэла, ливан, турция, оон, в мире