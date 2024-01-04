Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов
Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских островов
Вид на Фолклендские острова. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран, следует из заявления главы венесуэльского МИД Ивана Хиля.
"Венесуэла заявляет о твердой поддержке законного требования народа Аргентины в отношении Мальвинских островов, незаконно оккупированных бывшей британской империей в течение 191 года", - написал министр в соцсети X.
"Так же как Эссекибо это венесуэльская территория, так и Мальвинские острова аргентинские... Сегодня крайне важно уважать международное право и искать мирное решение ситуации", - добавил Хиль.
Ранее новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские острова и предложили переговоры по этому вопросу.
Президенты Венесуэлы и Аргентины уже не раз критиковали друг друга. Николас Мадуро после победы Хавьера Милея на выборах президента Аргентины заявил, что к власти пришли "крайне правые неонацисты" под руководством "экстремиста с колониальным проектом". Новостной портал Infobae ранее сообщил, что Милей не намерен назначать посла в Венесуэле.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.