https://ria.ru/20240104/venesuela-1919656008.html

Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов

Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов - РИА Новости, 04.01.2024

Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов

Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран, следует из РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T08:28

2024-01-04T08:28

2024-01-04T08:28

в мире

аргентина

венесуэла

великобритания

фолклендские острова

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран, следует из заявления главы венесуэльского МИД Ивана Хиля. "Венесуэла заявляет о твердой поддержке законного требования народа Аргентины в отношении Мальвинских островов, незаконно оккупированных бывшей британской империей в течение 191 года", - написал министр в соцсети X. "Так же как Эссекибо это венесуэльская территория, так и Мальвинские острова аргентинские... Сегодня крайне важно уважать международное право и искать мирное решение ситуации", - добавил Хиль. Ранее новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские острова и предложили переговоры по этому вопросу. Президенты Венесуэлы и Аргентины уже не раз критиковали друг друга. Николас Мадуро после победы Хавьера Милея на выборах президента Аргентины заявил, что к власти пришли "крайне правые неонацисты" под руководством "экстремиста с колониальным проектом". Новостной портал Infobae ранее сообщил, что Милей не намерен назначать посла в Венесуэле. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.

https://ria.ru/20240103/argentina-1919626616.html

https://ria.ru/20231123/folklendy-1911391381.html

аргентина

венесуэла

великобритания

фолклендские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, венесуэла, великобритания, фолклендские острова