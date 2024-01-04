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Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов - РИА Новости, 04.01.2024
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08:28 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/venesuela-1919656008.html
Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов
Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов - РИА Новости, 04.01.2024
Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов
Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран, следует из РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T08:28
2024-01-04T08:28
в мире
аргентина
венесуэла
великобритания
фолклендские острова
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран, следует из заявления главы венесуэльского МИД Ивана Хиля. "Венесуэла заявляет о твердой поддержке законного требования народа Аргентины в отношении Мальвинских островов, незаконно оккупированных бывшей британской империей в течение 191 года", - написал министр в соцсети X. "Так же как Эссекибо это венесуэльская территория, так и Мальвинские острова аргентинские... Сегодня крайне важно уважать международное право и искать мирное решение ситуации", - добавил Хиль. Ранее новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские острова и предложили переговоры по этому вопросу. Президенты Венесуэлы и Аргентины уже не раз критиковали друг друга. Николас Мадуро после победы Хавьера Милея на выборах президента Аргентины заявил, что к власти пришли "крайне правые неонацисты" под руководством "экстремиста с колониальным проектом". Новостной портал Infobae ранее сообщил, что Милей не намерен назначать посла в Венесуэле. Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
https://ria.ru/20240103/argentina-1919626616.html
https://ria.ru/20231123/folklendy-1911391381.html
аргентина
венесуэла
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в мире, аргентина, венесуэла, великобритания, фолклендские острова
В мире, Аргентина, Венесуэла, Великобритания, Фолклендские острова
Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендов

Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских островов

© Flickr / David StanleyВид на Фолклендские острова
Вид на Фолклендские острова - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Flickr / David Stanley
Вид на Фолклендские острова. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Венесуэла поддержала Аргентину в вопросе о принадлежности Фолклендских (Мальвинских) островов, несмотря на разногласия между президентами двух стран, следует из заявления главы венесуэльского МИД Ивана Хиля.
"Венесуэла заявляет о твердой поддержке законного требования народа Аргентины в отношении Мальвинских островов, незаконно оккупированных бывшей британской империей в течение 191 года", - написал министр в соцсети X.
"Так же как Эссекибо это венесуэльская территория, так и Мальвинские острова аргентинские... Сегодня крайне важно уважать международное право и искать мирное решение ситуации", - добавил Хиль.
Ранее новые власти Аргентины призвали Великобританию вернуть Фолклендские острова и предложили переговоры по этому вопросу.
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Аргентина призвала Великобританию вернуть Фолклендские острова
Вчера, 21:36
Президенты Венесуэлы и Аргентины уже не раз критиковали друг друга. Николас Мадуро после победы Хавьера Милея на выборах президента Аргентины заявил, что к власти пришли "крайне правые неонацисты" под руководством "экстремиста с колониальным проектом". Новостной портал Infobae ранее сообщил, что Милей не намерен назначать посла в Венесуэле.
Между правительствами Аргентины и Великобритании существует давний спор в отношении суверенитета над Фолклендскими (Мальвинскими) островами. В 1982 году между двумя странами развязалась война, которая длилась несколько недель и закончилась поражением Буэнос-Айреса. В 2013 году на островах прошел референдум, в результате которого подавляющее число местных жителей проголосовали за сохранение статуса заморской территории Великобритании. Аргентинское правительство тогда заявило, что результат референдума не повлияет на территориальные претензии Аргентины на эти острова.
Вид на Гуз-Грин, Фолклендские острова - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
СМИ: жители Фолклендов настаивают, что хотят остаться в составе Британии
23 ноября 2023, 16:47
 
В миреАргентинаВенесуэлаВеликобританияФолклендские острова
 
 
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