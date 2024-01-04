https://ria.ru/20240104/usloviya-1919668104.html

"Будет хуже": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому

"Будет хуже": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому - РИА Новости, 04.01.2024

"Будет хуже": в США послали неутешительный сигнал Зеленскому

По мере развития событий в конфликте на Украине становится понятно, что Киеву придется принять все условия России для достижения мира, заявил директор программы РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:19

2024-01-04T10:19

2024-01-04T15:55

россия

украина

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. По мере развития событий в конфликте на Украине становится понятно, что Киеву придется принять все условия России для достижения мира, заявил директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft."Военный и экономический баланс в конфликте сильно сместился против Украины, и очень трудно представить, как теперь можно переломить эту тенденцию. <…> Если мы будем ждать и дальше, условия, которые мы получим в будущем, скорее всего, будут намного хуже для Украины и намного унизительнее для Запада", — отметил он.Ливен объяснил это тем, что Россия наращивает свою военную мощь, а Украина испытывает как дефицит бойцов, так и вооружения. Кроме того, добавил обозреватель, после провального контрнаступления ВСУ перешли в оборону, что демонстрирует их западным кураторам отсутствие каких-либо перспектив для Киева."В политическом плане это влечет за собой очевидный вывод о том, что Россия будет продолжать оставаться на территориях, которые она сейчас контролирует. В таком случае все больше и больше украинцев и жителей Запада, очевидно, начнут призывать к компромиссному миру. Опасность заключается в том, что, если мы отложим это слишком долго, баланс сместится настолько решительно против Украины, что у России останется мало стимулов для компромисса", — заключил колумнист.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20240104/voyna-1919649191.html

https://ria.ru/20240104/dron-1919661604.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, владимир путин, вооруженные силы украины