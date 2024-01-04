https://ria.ru/20240104/ukraina-1919722924.html

Самое ценное. В США раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Самое ценное. В США раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 04.01.2024

Самое ценное. В США раскрыли, что Россия подорвала на Украине

Российские военные уничтожили украинский Су-27, потерю которого не удастся компенсировать, пишет Military Magazine Watch. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:06

2024-01-04T17:06

2024-01-04T17:06

политика

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китай

киев

ввс украины

су-27

миг-29

украина

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский Су-27, потерю которого не удастся компенсировать, пишет Military Magazine Watch."Российская ПВО сбила один из самых ценных истребителей Су-27 ВВС Украины, которые считаются наиболее боеспособными самолетами в арсенале страны", — говорится в статье.Утрата Су-27 последовала за многочисленными сообщениями о серьезных потерях украинского парка легких истребителей МиГ-29 в октябре: в течение десяти дней интенсивных воздушных боев с 13 по 23 октября российские войска сбили 17 машин противника.Су-27 разрабатывали как гораздо более тяжелый и совершенный аналог МиГ-29. В советское время он состоял только на вооружении СССР и Китая из-за своего элитного статуса. Истребителей этой модели нет у стран, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому Киев не сможет получить от своих союзников новую партию уникальных летательных аппаратов, отмечается в публикации.В понедельник российское Министерство обороны сообщило об уничтожении украинского Су-27, 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган", а также 46 беспилотников. Всего с начала спецоперации ликвидировано 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 318 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 423 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7589 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 925 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240104/ukraina-1919715525.html

https://ria.ru/20240104/general-1919677966.html

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украина

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политика, ссср, китай, киев, ввс украины, су-27, миг-29, украина, россия