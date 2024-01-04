https://ria.ru/20240104/ukraina-1919712970.html
В УПЦ сообщили, что в Винницкой области Украины вандалы сожгли часовню
В УПЦ сообщили, что в Винницкой области Украины вандалы сожгли часовню - РИА Новости, 04.01.2024
В УПЦ сообщили, что в Винницкой области Украины вандалы сожгли часовню
Часовню святого великомученика Димитрия Солунского в Винницкой области Украины подожгли вандалы, она полностью сгорела, сообщается на сайте канонической... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T15:52
2024-01-04T15:52
2024-01-04T15:52
религия
винницкая область
украина
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Часовню святого великомученика Димитрия Солунского в Винницкой области Украины подожгли вандалы, она полностью сгорела, сообщается на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Третьего января в винницком селе Чернявка Оратовского благочиния Тульчинской епархии УПЦ неизвестные вандалы подожгли часовню. Часовня святого великомученика Димитрия Солунского находилась на территории кладбища", - информирует информационно-просветительский отдел УПЦ. Отмечается, что до приезда пожарной службы здание полностью сгорело. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20240102/longin-1919511300.html
https://ria.ru/20231228/khram-1918859398.html
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РИА Новости
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винницкая область, украина, московский патриархат, религия
Религия, Винницкая область, Украина, Московский Патриархат, Религия
В УПЦ сообщили, что в Винницкой области Украины вандалы сожгли часовню
УПЦ: в Винницкой области Украины вандалы сожгли часовню Димитрия Солунского