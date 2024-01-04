На Украине завели около девяти тысяч дел за уклонение от мобилизации
МВД Украины: около девяти тысяч дел завели за уклонение от мобилизации
© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Порядка 9 тысяч уголовных дел завели на Украине за уклонение от призыва по мобилизации, 2,6 тысячи уклонистов предстанут перед судом, им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание от трех до пяти лет лишения свободы.
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"За уклонение от мобилизации на Украине уже открыто около 9000 уголовных производств. 2600 уже направлены в суд", - приводит слова Клименко украинский телеканал ТСН в Telegram-канале.
Как сообщало ранее украинское издание "Вести.ua", не уточняя источник информации, на Украине с февраля 2022 года по сентябрь прошлого года было открыто 7,3 тысячи уголовных дел за уклонение от мобилизации.
В августе 2023 года на заседании совета нацбезопасности и обороны Украины было принято решение устроить комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты с 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что представители правоохранительных органов проверят подлинность тысяч справок о непригодности к службе в армии, выданных призывникам военно-врачебными комиссиями.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.