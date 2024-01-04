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Спецоперация, 4 января: подписан указ о гражданстве иностранным бойцам СВО - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 04.01.2024 (обновлено: 21:07 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/ukaz-1919741277.html
Спецоперация, 4 января: подписан указ о гражданстве иностранным бойцам СВО
Спецоперация, 4 января: подписан указ о гражданстве иностранным бойцам СВО - РИА Новости, 04.01.2024
Спецоперация, 4 января: подписан указ о гражданстве иностранным бойцам СВО
О приеме в российское гражданство служащих по контракту, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:40
2024-01-04T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
йенс столтенберг
джорджа мелони
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. О приеме в российское гражданство служащих по контракту, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Указ о приеме в гражданствоВладимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, служащих по контракту в Вооруженных силах России во время проведения специальной военной операции, а также членов их семей.Отмечается, что с заявлением теперь вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС России, уволившиеся со службы в период спецоперации, а также их супруги и дети. Иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, их супруги и дети также должны предоставить медицинские справки, подтверждающие отсутствие факта употребления наркотических средств, и сертификат об отсутствии ВИЧ. Кроме того, Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, депортированных с территории Крымской АССР лиц, или их потомков, а также родившихся на территории РСФСР граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии. "Ольха" и "Вампиры"Как следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на всех направлениях спецоперации. Потери противника составили до 650 солдат. Кроме того, ВСУ лишились девяти боевых машин пехоты, девяти бронемашин, боевой машины РСЗО "Ольха" и трех боевых машин РСЗО Vampire чешского производства. Из аналогичных РСЗО ранее обстреляли Белгород. При контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира". Авиация и артиллерия уничтожили склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны в районе Жовтневого в Харьковской области. Российская ПВО перехватила за сутки три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотников. Ракеты сбиты над КрымомПо данным Минобороны, дежурные силы ПВО около 17:20 мск пресекли попытку террористической атаки Киева на территории России. Десять ракет удалось сбить над Крымским полуостровом. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 4 января украинские войска неоднократно обстреливали Донецк, Ясиноватский район, Горловку и Макеевку. Всего за сутки они выпустили около 70 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров. В 14:40 взрывоопасный предмет сбросили с беспилотника на Старомихайловку. Киев попросил созвать совет с НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал 10 января заседание Совета НАТО — Украина на уровне постпредов по просьбе Киева. Уточняется, что мероприятие пройдет из-за "недавних ракетных обстрелов и атак беспилотниками" по украинской территории. Французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что США никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений и "ни один европеец не собирается умирать за Украину". Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что путем к переговорам по урегулированию на Украине является сохранение равновесия на поле боя. По ее утверждению, этому способствует продолжение поддержки Киева. Так она ответила тем, кто "говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта". Отсутствие поддержки Украины, по ее словам, привело бы к приближению конфликта к границам Италии. Министерство обороны Бельгии сообщило, что два их истребителя F-16 разместят с марта по сентябрь на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов.Американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, согласно которому крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems возобновит производство деталей для дальнобойных гаубиц M777 для нужд армии США. Последний раз США заказывали эти гаубицы пять лет назад. Согласно информации источника газеты, произведенные детали будут использованы для ремонта M777 на Украине. Воздушная тревога и уклонисты Воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины. Чаще всего о взрывах сообщалось в Кировограде (украинское название — Кропивницкий). Как сообщили в Минэнерго Украины, город остался без электричества. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Бериславе в Херсонской области. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что уже порядка девяти тысяч уголовных дел завели в стране за уклонение от призыва по мобилизации, 2,6 тысячи уклонистов предстанут перед судом, им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1909949457.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, йенс столтенберг, джорджа мелони, сцкк, вооруженные силы украины, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Джорджа Мелони, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
Спецоперация, 4 января: подписан указ о гражданстве иностранным бойцам СВО

Путин подписал указ о российском гражданстве для иностранных бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. О приеме в российское гражданство служащих по контракту, попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Указ о приеме в гражданство

Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, служащих по контракту в Вооруженных силах России во время проведения специальной военной операции, а также членов их семей.
Отмечается, что с заявлением теперь вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период спецоперации контракт о прохождении военной службы в ВС России, уволившиеся со службы в период спецоперации, а также их супруги и дети.
Иностранцы, подающие документы на получение российского гражданства, проходят обязательную дактилоскопическую регистрацию, их супруги и дети также должны предоставить медицинские справки, подтверждающие отсутствие факта употребления наркотических средств, и сертификат об отсутствии ВИЧ.
Кроме того, Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев и лиц без гражданства, родившихся и проживавших в Крыму до 18 марта 2014 года, депортированных с территории Крымской АССР лиц, или их потомков, а также родившихся на территории РСФСР граждан Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.01.2024
Вчера, 18:34

"Ольха" и "Вампиры"

Как следует из сводки Минобороны, российские военнослужащие нанесли поражение украинским войскам на всех направлениях спецоперации. Потери противника составили до 650 солдат.
Кроме того, ВСУ лишились девяти боевых машин пехоты, девяти бронемашин, боевой машины РСЗО "Ольха" и трех боевых машин РСЗО Vampire чешского производства. Из аналогичных РСЗО ранее обстреляли Белгород. При контрбатарейной борьбе удалось поразить артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
Авиация и артиллерия уничтожили склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны в районе Жовтневого в Харьковской области. Российская ПВО перехватила за сутки три реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, сбиты 37 украинских беспилотников.

Ракеты сбиты над Крымом

По данным Минобороны, дежурные силы ПВО около 17:20 мск пресекли попытку террористической атаки Киева на территории России. Десять ракет удалось сбить над Крымским полуостровом.
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 4 января украинские войска неоднократно обстреливали Донецк, Ясиноватский район, Горловку и Макеевку.
Всего за сутки они выпустили около 70 снарядов калибров 152 и 155 миллиметров. В 14:40 взрывоопасный предмет сбросили с беспилотника на Старомихайловку.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Самое ценное. В США раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Вчера, 17:06

Киев попросил созвать совет с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг созвал 10 января заседание Совета НАТО — Украина на уровне постпредов по просьбе Киева. Уточняется, что мероприятие пройдет из-за "недавних ракетных обстрелов и атак беспилотниками" по украинской территории.
Французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что США никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений и "ни один европеец не собирается умирать за Украину".
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что путем к переговорам по урегулированию на Украине является сохранение равновесия на поле боя. По ее утверждению, этому способствует продолжение поддержки Киева. Так она ответила тем, кто "говорит, что мы не должны отправлять оружие на Украину, потому что это приведет к эскалации конфликта". Отсутствие поддержки Украины, по ее словам, привело бы к приближению конфликта к границам Италии.
Министерство обороны Бельгии сообщило, что два их истребителя F-16 разместят с марта по сентябрь на авиабазе в Дании для обучения украинских пилотов.
Американская газета The Wall Street Journal выпустила материал, согласно которому крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems возобновит производство деталей для дальнобойных гаубиц M777 для нужд армии США. Последний раз США заказывали эти гаубицы пять лет назад. Согласно информации источника газеты, произведенные детали будут использованы для ремонта M777 на Украине.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Европейцы не готовы умирать за Украину, заявил французский генерал
Вчера, 16:45

Воздушная тревога и уклонисты

Воздушную тревогу объявляли в ряде регионов Украины. Чаще всего о взрывах сообщалось в Кировограде (украинское название — Кропивницкий). Как сообщили в Минэнерго Украины, город остался без электричества.
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Бериславе в Херсонской области.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что уже порядка девяти тысяч уголовных дел завели в стране за уклонение от призыва по мобилизации, 2,6 тысячи уклонистов предстанут перед судом, им грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Премьер Италии рассказала о пути к переговорам по Украине
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинЙенс СтолтенбергДжорджа МелониСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОF-16
 
 
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