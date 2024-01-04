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Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе
Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе - РИА Новости, 04.01.2024
Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе
Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:15
2024-01-04T12:15
2024-01-04T12:15
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Семнадцатилетней матери ребенка предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала", - говорится в сообщении Уточняется, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе
В Москве 17-летняя мать призналась в убийстве ребенка, чье тело нашли на балконе
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила
пресс-служба столичной прокуратуры.
"Семнадцатилетней матери ребенка предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство малолетнего). Вину она признала", - говорится в сообщении
Уточняется, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.
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