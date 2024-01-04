https://ria.ru/20240104/ubiystvo-1919685881.html

Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе

Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе - РИА Новости, 04.01.2024

Москвичка призналась в убийстве ребенка, тело которого нашли на балконе

Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:15

2024-01-04T12:15

2024-01-04T12:15

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Следствие предъявило 17-летней жительнице Москвы обвинение в убийстве ребенка, тело которого обнаружили на балконе, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. "Семнадцатилетней матери ребенка предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала", - говорится в сообщении Уточняется, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что тело девочки 2022 года рождения было обнаружено на балконе дома в столице, предварительно, она захлебнулась во время купания. Бабушка и 17-летняя мать ребенка решили вынести тело на балкон. Пожилая женщина рассказала о произошедшем знакомому, который передал информацию в правоохранительные органы. У матери погибшей девочки есть еще один ребенок.

https://ria.ru/20231222/rebenok-1917414768.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва