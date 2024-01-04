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Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет - РИА Новости, 04.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/tsereteli-1919659740.html
Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет
Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет - РИА Новости, 04.01.2024
Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет
Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели сообщил РИА Новости, что завершит монумент "Летопись... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:11
2024-01-04T09:11
культура
новости культуры
зураб церетели
грузия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели сообщил РИА Новости, что завершит монумент "Летопись Грузии" на Тбилисском море, который начал создавать в 1980-е годы. "Я завершаю сейчас сразу несколько проектов. Среди них - монументальный проект "Летопись Грузии" на Тбилисском море. Фактически я начал его в 1980-е, и вот сейчас работы почти закончены", - сказал собеседник агентства. По словам Церетели, он также продолжает создавать серию "История России". Мастер отметил, что там еще много образов, над которыми надо работать. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918184284.html
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новости культуры, зураб церетели, грузия
Культура, Новости культуры, Зураб Церетели, Грузия
Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет

Церетели завершит "Летопись Грузии" на Тбилисском море спустя почти 40 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели
Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации Зураб Церетели. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели сообщил РИА Новости, что завершит монумент "Летопись Грузии" на Тбилисском море, который начал создавать в 1980-е годы.
"Я завершаю сейчас сразу несколько проектов. Среди них - монументальный проект "Летопись Грузии" на Тбилисском море. Фактически я начал его в 1980-е, и вот сейчас работы почти закончены", - сказал собеседник агентства.
По словам Церетели, он также продолжает создавать серию "История России". Мастер отметил, что там еще много образов, над которыми надо работать.
Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.
Президент Российской академии художеств Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Биография Зураба Церетели
Вчера, 00:35
 
КультураНовости культурыЗураб ЦеретелиГрузия
 
 
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