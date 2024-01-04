https://ria.ru/20240104/tsereteli-1919659740.html

Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет

Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет - РИА Новости, 04.01.2024

Церетели завершит монумент "Летопись Грузии" спустя почти 40 лет

Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели сообщил РИА Новости, что завершит монумент "Летопись... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T09:11

2024-01-04T09:11

2024-01-04T09:11

культура

новости культуры

зураб церетели

грузия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Народный художник СССР, президент Российской академии художеств, скульптор-монументалист Зураб Церетели сообщил РИА Новости, что завершит монумент "Летопись Грузии" на Тбилисском море, который начал создавать в 1980-е годы. "Я завершаю сейчас сразу несколько проектов. Среди них - монументальный проект "Летопись Грузии" на Тбилисском море. Фактически я начал его в 1980-е, и вот сейчас работы почти закончены", - сказал собеседник агентства. По словам Церетели, он также продолжает создавать серию "История России". Мастер отметил, что там еще много образов, над которыми надо работать. Зураб Церетели - грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец и педагог, член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России, народный художник Грузинской ССР, посол доброй воли ЮНЕСКО, с 1997 года - президент Российской академии художеств. Основатель и директор Московского музея современного искусства, основатель Галереи искусств Зураба Церетели.

https://ria.ru/20240104/tsereteli-1918184284.html

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, зураб церетели, грузия