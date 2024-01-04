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"Поставили целью". Стало известно, что ВС России подготовили ВСУ
"Поставили целью". Стало известно, что ВС России подготовили ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
"Поставили целью". Стало известно, что ВС России подготовили ВСУ
Целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет ЗРК Patriot, пишет Business Insider. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T11:45
2024-01-04T11:45
2024-01-04T11:45
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Целью российских ударов по Украине может быть истощение запасов ракет ЗРК Patriot, пишет Business Insider."Российские военные, вероятно, поставили целью заставить Украину потратить драгоценные боеприпасы для своих систем ПВО Patriot", — говорится в материале.Журналисты отметили, что без защиты американского зенитного ракетного комплекса российские силы смогут нанести еще больше ущерба Украине, а из-за сокращения поддержки США ВСУ будет сложнее восполнять свои запасы снарядов для систем ПВО.Газета Telegraph со ссылкой на военных экспертов сообщала, что украинская противовоздушная оборона будет не в состоянии отбить все российские удары этой зимой на фоне нехватки ракет-перехватчиков, особенно для систем ПВО Patriot.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесели 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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"Поставили целью". Стало известно, что ВС России подготовили ВСУ
BI: российские удары могут истощить запасы ракет ЗРК Patriot на Украине