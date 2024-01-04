https://ria.ru/20240104/trevoga-1919729978.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T18:20

2024-01-04T18:20

2024-01-04T18:20

севастополь

россия

михаил развожаев

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ,4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в 18.08 мск.По данным Минобороны России пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.

https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html

севастополь

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины