https://ria.ru/20240104/trevoga-1919729978.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:20
2024-01-04T18:20
2024-01-04T18:20
севастополь
россия
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ,4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в 18.08 мск.По данным Минобороны России пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.
https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги, она длилась 1,5 часа