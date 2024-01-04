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В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
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18:20 04.01.2024
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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T18:20
2024-01-04T18:20
севастополь
россия
михаил развожаев
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ,4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов.Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск.&quot;Отбой воздушной тревоги&quot;, - написал Развожаев в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в 18.08 мск.По данным Минобороны России пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.
https://ria.ru/20240104/peregovory-1919723489.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, украина, вооруженные силы украины
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Севастополе отменили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя объявил об отмене воздушной тревоги, она длилась 1,5 часа

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ,4 янв - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги в городе, она длилась около полутора часов.
Воздушная тревога в городе была объявлена в четверг в 16.40 по мск.
«

"Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в сообщении, опубликованном в телеграм-канале в 18.08 мск.

По данным Минобороны России пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. По предварительным данным губернатора, осколком ранен житель Севастополя.
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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