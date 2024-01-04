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В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/trevoga-1919689919.html
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:53
2024-01-04T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
одесская область
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в подконтрольной части Запорожской области (в 12.02). В 12.11 тревогу объявили в других указанных регионах. Ранее в четверг тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Спустя время ее отмени. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области.
https://ria.ru/20240104/kropivnitskiy-1919681074.html
николаевская область
украина
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в мире, николаевская область, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Одесская область
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Одесской и Николаевской областях

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в подконтрольной части Запорожской области (в 12.02). В 12.11 тревогу объявили в других указанных регионах.
Ранее в четверг тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Спустя время ее отмени. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Кировоградской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 11:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаОдесская область
 
 
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