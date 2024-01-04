https://ria.ru/20240104/trevoga-1919689919.html
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T12:53
2024-01-04T12:53
2024-01-04T12:53
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в подконтрольной части Запорожской области (в 12.02). В 12.11 тревогу объявили в других указанных регионах. Ранее в четверг тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Спустя время ее отмени. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Одесская область
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Одесской и Николаевской областях