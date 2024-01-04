https://ria.ru/20240104/trevoga-1919689919.html

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T12:53

2024-01-04T12:53

2024-01-04T12:53

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в подконтрольной части Запорожской области (в 12.02). В 12.11 тревогу объявили в других указанных регионах. Ранее в четверг тревогу объявляли в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Спустя время ее отмени. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в городе Кропивницкий (ранее до переименования назывался Кировоград) Кировоградской области.

https://ria.ru/20240104/kropivnitskiy-1919681074.html

николаевская область

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одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, николаевская область, украина, одесская область