https://ria.ru/20240104/terakt-1919653723.html

В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране

В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране - РИА Новости, 04.01.2024

В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране

Теракт в Иране является следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T07:35

2024-01-04T07:35

2024-01-04T07:35

в мире

иран

ближний восток

адальби шхагошев

россия

касем сулеймани

госдума рф

взрыв в кермане

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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Теракт в Иране является следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. "Нынешняя политика Запада приводит к неконтролируемому хаосу в регионе. А хаос - это пространство для террористических выступлений. Следствием этого является и теракт в Иране… Активные провокации на Ближнем Востоке и в Иране в частности - не что иное, как террористическая перезагрузка, новый виток террористической активности, спровоцированный нестабильностью в регионе", - считает Шхагошев. По его словам, Россия, предотвратившая ранее создание террористического государства в Сирии, дала миру возможность "надолго забыть о серьезных террористических проявлениях". "Политика США, Израиля и их союзников на Ближнем Востоке дарит международному терроризму перспективы, которые грозят попытками создания нового террористического государства и большой расширенной войной на Ближнем Востоке", - отметил он.

https://ria.ru/20240104/iran-1919649008.html

https://ria.ru/20240103/terakt-1919636163.html

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в мире, иран, ближний восток, адальби шхагошев, россия, касем сулеймани, госдума рф, взрыв в кермане