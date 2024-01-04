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В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране
В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране - РИА Новости, 04.01.2024
В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране
Теракт в Иране является следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:35
2024-01-04T07:35
2024-01-04T07:35
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ближний восток
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Теракт в Иране является следствием хаоса, который создан в регионе политикой Запада, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Взрывы прогремели в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) Касема Сулеймани. Как сообщает иранское агентство Tasnim, взрывы были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи подтвердил гибель 95 человек в результате взрывов. По данным, опубликованным в СМИ до заявления министра, число погибших достигло 103 человек, еще 211 получили ранения. "Нынешняя политика Запада приводит к неконтролируемому хаосу в регионе. А хаос - это пространство для террористических выступлений. Следствием этого является и теракт в Иране… Активные провокации на Ближнем Востоке и в Иране в частности - не что иное, как террористическая перезагрузка, новый виток террористической активности, спровоцированный нестабильностью в регионе", - считает Шхагошев. По его словам, Россия, предотвратившая ранее создание террористического государства в Сирии, дала миру возможность "надолго забыть о серьезных террористических проявлениях". "Политика США, Израиля и их союзников на Ближнем Востоке дарит международному терроризму перспективы, которые грозят попытками создания нового террористического государства и большой расширенной войной на Ближнем Востоке", - отметил он.
https://ria.ru/20240104/iran-1919649008.html
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в мире, иран, ближний восток, адальби шхагошев, россия, касем сулеймани, госдума рф, взрыв в кермане
В мире, Иран, Ближний Восток, Адальби Шхагошев, Россия, Касем Сулеймани, Госдума РФ, Взрыв в Кермане
В Госдуме рассказали о причинах теракта в Иране
Шхагошев: теракт в Иране стал следствием хаоса, созданного политикой Запада