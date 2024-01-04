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На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов - РИА Новости, 04.01.2024
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20:33 04.01.2024 (обновлено: 22:16 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/teplosnabzhenie-1919740821.html
На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов
На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов - РИА Новости, 04.01.2024
На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов
Тепло снова начало поступать в дома после ликвидации последствий возгорания на подстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:33
2024-01-04T22:16
происшествия
жкх
москва
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Тепло снова начало поступать в дома после ликвидации последствий возгорания на подстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе.&quot;Решена одна из первостепенных задач по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы&quot;, — говорится в заявлении.Отмечается, что специалисты собрали рабочую схему, позволяющую за счет аварийных источников электроснабжения — дизель-генераторных установок — поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены. По большей части домов организовали переключение от резервной сети в автоматическом режиме. По целому ряду зданий подключение осуществлялось в ручном режиме от дизель-генераторных установок.Сейчас идет наладка и регулировка систем. Кроме того, проводятся поквартирные обходы.Уточняется также, что на поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы. На период ремонта сохранят организованную систему резервного энергоснабжения, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами. Специалисты, задействованные в этих мероприятиях, продолжат действовать в усиленном круглосуточном режиме. В работах задействовали все городские службы.
https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html
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происшествия, жкх, москва
Происшествия, ЖКХ, Москва
На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов

Оперштаб: на северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов после аварии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДевочка возле батареи у себя дома
Девочка возле батареи у себя дома - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Девочка возле батареи у себя дома. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Тепло снова начало поступать в дома после ликвидации последствий возгорания на подстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе.
«

"Решена одна из первостепенных задач по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", — говорится в заявлении.

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Отмечается, что специалисты собрали рабочую схему, позволяющую за счет аварийных источников электроснабжения — дизель-генераторных установок — поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены. По большей части домов организовали переключение от резервной сети в автоматическом режиме. По целому ряду зданий подключение осуществлялось в ручном режиме от дизель-генераторных установок.
Сейчас идет наладка и регулировка систем. Кроме того, проводятся поквартирные обходы.
Уточняется также, что на поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы. На период ремонта сохранят организованную систему резервного энергоснабжения, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами. Специалисты, задействованные в этих мероприятиях, продолжат действовать в усиленном круглосуточном режиме. В работах задействовали все городские службы.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерЛиквидация пожара на электроподстанции на Высоковольтном проезде в Москве
Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Ликвидация пожара на электроподстанции на Высоковольтном проезде в Москве
 
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