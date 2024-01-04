https://ria.ru/20240104/teplosnabzhenie-1919740821.html

На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов

На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов - РИА Новости, 04.01.2024

На северо-востоке Москвы возобновили теплоснабжение домов

Тепло снова начало поступать в дома после ликвидации последствий возгорания на подстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщили РИА... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:33

2024-01-04T20:33

2024-01-04T22:16

происшествия

жкх

москва

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Тепло снова начало поступать в дома после ликвидации последствий возгорания на подстанции в Северо-Восточном административном округе Москвы, сообщили РИА Новости в оперативном штабе."Решена одна из первостепенных задач по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы", — говорится в заявлении.Отмечается, что специалисты собрали рабочую схему, позволяющую за счет аварийных источников электроснабжения — дизель-генераторных установок — поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены. По большей части домов организовали переключение от резервной сети в автоматическом режиме. По целому ряду зданий подключение осуществлялось в ручном режиме от дизель-генераторных установок.Сейчас идет наладка и регулировка систем. Кроме того, проводятся поквартирные обходы.Уточняется также, что на поврежденной из-за возгорания подстанции ведутся восстановительные работы. На период ремонта сохранят организованную систему резервного энергоснабжения, чтобы надежно обеспечить потребителей ресурсами. Специалисты, задействованные в этих мероприятиях, продолжат действовать в усиленном круглосуточном режиме. В работах задействовали все городские службы.

https://ria.ru/20240103/temperatura-1919586849.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, москва