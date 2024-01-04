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Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/tankisty-1919650194.html
Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО
Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2024
Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО
Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:11
2024-01-04T05:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
центральный военный округ
т-90м
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) повышают навыки вождения и ведения огня, а также обучаются новым тактическим приемам", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на занятиях экипажи танков Т-90М "Прорыв" обучаются приемам вождения, скоростного маневрирования, прикрытия и работы с закрытых огневых позиций, а также стрельбе прямой наводкой. "Действия военнослужащих танковых подразделений в ходе проведения СВО неоднократно высоко оценивались командованием ЦВО. Многие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами, а ряд танкистов за выполнение боевых задач были удостоены звания Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны.
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безопасность, россия, центральный военный округ, т-90м, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Центральный военный округ, Т-90М, Вооруженные силы РФ
Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО

Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) повышают навыки вождения и ведения огня, а также обучаются новым тактическим приемам", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что на занятиях экипажи танков Т-90М "Прорыв" обучаются приемам вождения, скоростного маневрирования, прикрытия и работы с закрытых огневых позиций, а также стрельбе прямой наводкой.
"Действия военнослужащих танковых подразделений в ходе проведения СВО неоднократно высоко оценивались командованием ЦВО. Многие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами, а ряд танкистов за выполнение боевых задач были удостоены звания Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЦентральный военный округТ-90МВооруженные силы РФ
 
 
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