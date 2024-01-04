https://ria.ru/20240104/tankisty-1919650194.html

Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО

Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО - РИА Новости, 04.01.2024

Танкисты ЦВО обучаются новым тактическим приемам на полигоне в зоне СВО

Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T05:11

2024-01-04T05:11

2024-01-04T05:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

центральный военный округ

т-90м

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Военнослужащие танковых подразделений ЦВО обучаются новым тактическим приемам на тыловом полигоне в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) повышают навыки вождения и ведения огня, а также обучаются новым тактическим приемам", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что на занятиях экипажи танков Т-90М "Прорыв" обучаются приемам вождения, скоростного маневрирования, прикрытия и работы с закрытых огневых позиций, а также стрельбе прямой наводкой. "Действия военнослужащих танковых подразделений в ходе проведения СВО неоднократно высоко оценивались командованием ЦВО. Многие военнослужащие награждены государственными и ведомственными наградами, а ряд танкистов за выполнение боевых задач были удостоены звания Героя Российской Федерации", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649933.html

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безопасность, россия, центральный военный округ, т-90м, вооруженные силы рф