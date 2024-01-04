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Местонахождение танков Abrams, переданных Украине, неизвестно, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
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03:55 04.01.2024 (обновлено: 06:13 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/tanki-1919647146.html
Местонахождение танков Abrams, переданных Украине, неизвестно, пишут СМИ
Местонахождение танков Abrams, переданных Украине, неизвестно, пишут СМИ - РИА Новости, 04.01.2024
Местонахождение танков Abrams, переданных Украине, неизвестно, пишут СМИ
Журнал Forbes заявил, что с момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не наблюдаются. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T03:55
2024-01-04T06:13
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Журнал Forbes заявил, что с момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не наблюдаются. В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams доставлена на Украину, США намерены поставить в общей сложности 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят". "Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков", - говорится в сообщении издания. Как отмечает Forbes, неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали. По мнению журнала, Киев должен заняться усилением брони этих танков, чтобы они могли противостоять атакам российских дронов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины
Местонахождение танков Abrams, переданных Украине, неизвестно, пишут СМИ

Forbes: переданные Киеву два месяца назад Abrams не видели с момента прибытия

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканский танк Abrams
Американский танк Abrams - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американский танк Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Журнал Forbes заявил, что с момента прибытия на Украину танков Abrams они нигде не наблюдаются.
В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams доставлена на Украину, США намерены поставить в общей сложности 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что поставка Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что эти танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
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"Прошло два месяца с тех пор, как бывшие американские танки M-1 прибыли на Украину. И два месяца с тех пор, как мы видели какие-либо доказательства существования танков", - говорится в сообщении издания. Как отмечает Forbes, неясно, что Украина с ними делает и какой бригаде ВСУ их передали.
По мнению журнала, Киев должен заняться усилением брони этих танков, чтобы они могли противостоять атакам российских дронов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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