https://ria.ru/20240104/student-invalid-1919740145.html
На Кубани до смерти избили студента-инвалида
На Кубани до смерти избили студента-инвалида - РИА Новости, 04.01.2024
На Кубани до смерти избили студента-инвалида
Учащегося краснодарского колледжа, 17-летнего инвалида, избили до смерти в станице Северской на Кубани, заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T20:24
2024-01-04T20:24
2024-01-04T20:24
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КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Учащегося краснодарского колледжа, 17-летнего инвалида, избили до смерти в станице Северской на Кубани, заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре, между 17-летними молодыми людьми вечером 1 января в станице Северской произошел конфликт. Местный житель дважды ударил студента Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа в челюсть, а когда увидел, что тот не может встать, вместе с друзьями начал оказывать ему помощь, отнес на скамейку, понял, что парень подает признаки жизни, и скрылся, отметили в надзорном ведомстве. Студент-инвалид, перенесший шунтирование головного мозга, скончался, его тело нашли в тот же день возле магазина по улице Ильская. Отмечается, что оба несовершеннолетних и их семьи на профилактическом учете не состоят. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть – ред.). Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения", - сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодар, Краснодарский край
На Кубани до смерти избили студента-инвалида
В станице Северской на Кубани до смерти избили 17-летнего студента-инвалида
КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Учащегося краснодарского колледжа, 17-летнего инвалида, избили до смерти в станице Северской на Кубани, заведено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Как сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре, между 17-летними молодыми людьми вечером 1 января в станице Северской произошел конфликт. Местный житель дважды ударил студента Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа в челюсть, а когда увидел, что тот не может встать, вместе с друзьями начал оказывать ему помощь, отнес на скамейку, понял, что парень подает признаки жизни, и скрылся, отметили в надзорном ведомстве.
Студент-инвалид, перенесший шунтирование головного мозга, скончался, его тело нашли в тот же день возле магазина по улице Ильская. Отмечается, что оба несовершеннолетних и их семьи на профилактическом учете не состоят.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть – ред.). Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения", - сообщили РИА Новости в СУ СК
по региону.
В Хабаровском крае два подростка избили инвалида