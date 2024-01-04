https://ria.ru/20240104/student-invalid-1919740145.html

На Кубани до смерти избили студента-инвалида

На Кубани до смерти избили студента-инвалида - РИА Новости, 04.01.2024

На Кубани до смерти избили студента-инвалида

Учащегося краснодарского колледжа, 17-летнего инвалида, избили до смерти в станице Северской на Кубани, заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T20:24

2024-01-04T20:24

2024-01-04T20:24

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_2c1082e834eb55550d167ab470736617.jpg

КРАСНОДАР, 4 янв - РИА Новости. Учащегося краснодарского колледжа, 17-летнего инвалида, избили до смерти в станице Северской на Кубани, заведено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре, между 17-летними молодыми людьми вечером 1 января в станице Северской произошел конфликт. Местный житель дважды ударил студента Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа в челюсть, а когда увидел, что тот не может встать, вместе с друзьями начал оказывать ему помощь, отнес на скамейку, понял, что парень подает признаки жизни, и скрылся, отметили в надзорном ведомстве. Студент-инвалид, перенесший шунтирование головного мозга, скончался, его тело нашли в тот же день возле магазина по улице Ильская. Отмечается, что оба несовершеннолетних и их семьи на профилактическом учете не состоят. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть – ред.). Подозреваемый допрошен следователем, и ему избрана мера пресечения", - сообщили РИА Новости в СУ СК по региону.

https://ria.ru/20230908/invalid-1894904707.html

россия

краснодар

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, краснодарский край