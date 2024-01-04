Рейтинг@Mail.ru
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:48 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 04.01.2024
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:48
2024-01-04T05:48
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764509550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_600046db6d48ae8a6f2ae952bcd532c7.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.По его мнению, если на Украине что-то "пойдет не так", Североатлантический альянс "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет"."Запад сделал все (для ВСУ. — Прим. ред.), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", — заявил он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
https://ria.ru/20240104/udary-1919645172.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764509550_0:321:2303:2048_1920x0_80_0_0_44673bf49c2c080041b61dde0802219c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил войну НАТО и России на Украине

© Фото : NATOУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© Фото : NATO
Учения НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.
По его мнению, если на Украине что-то "пойдет не так", Североатлантический альянс "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет".
"Запад сделал все (для ВСУ. — Прим. ред.), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", — заявил он.
Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Украинцы рассказали о последствиях ударов по Киеву
02:35
 
В миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала