https://ria.ru/20240104/stolknovenie-1919650449.html

"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 04.01.2024

"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину

НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T05:48

2024-01-04T05:48

2024-01-04T05:48

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.По его мнению, если на Украине что-то "пойдет не так", Североатлантический альянс "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет"."Запад сделал все (для ВСУ. — Прим. ред.), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", — заявил он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.

https://ria.ru/20240104/udary-1919645172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, нато