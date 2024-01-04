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"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 04.01.2024
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:48
2024-01-04T05:48
2024-01-04T05:48
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. НАТО может ввести войска на территорию Украины, если ВСУ столкнутся с еще большими проблемами на фронте, заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью TalkTV.По его мнению, если на Украине что-то "пойдет не так", Североатлантический альянс "может вступить в войну с Россией в ближайшие несколько лет"."Запад сделал все (для ВСУ. — Прим. ред.), кроме ввода своих войск. Не исключено, что, если Россия начнет добиваться серьезного прогресса, НАТО и западным союзникам, таким как Австралия, придется пересмотреть свою позицию", — заявил он.Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Будем воевать с Россией". В Британии допустили ввод войск НАТО на Украину
Полковник ВС Британии Бреттон-Гордон допустил войну НАТО и России на Украине