https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919704748.html
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:52
2024-01-04T14:52
2024-01-04T14:52
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919703209.html
https://ria.ru/20240104/poteri-1919702769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 37 дронов ВСУ и три снаряда HIMARS
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
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Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР
, ДНР
, Запорожской и Херсонской области
.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.
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