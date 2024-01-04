Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919704748.html
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T14:52
2024-01-04T14:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384013_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_c90b588b7115f11843bf77c99a6f6d55.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919703209.html
https://ria.ru/20240104/poteri-1919702769.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864384013_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fb58de3c0effb62855e65c211a45a649.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 37 дронов ВСУ и три снаряда HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в кабине командной машины зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3"
Военнослужащие ВС РФ в кабине командной машины зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в кабине командной машины зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Боевая работа РСЗО Град в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области
Вчера, 14:42
Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Южно-Донецком направлении
Вчера, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала