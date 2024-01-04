https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919704748.html

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов - РИА Новости, 04.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила 37 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T14:52

2024-01-04T14:52

2024-01-04T14:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 37 украинских беспилотников и три снаряда HIMARS, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три реактивных снаряда HIMARS производства США", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки были сбиты 37 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 565 украинских военных самолетов, 263 вертолета, 10 404 беспилотных летательных аппарата, 446 зенитных ракетных комплексов, 14472 танка и других боевых бронированных машин, 1198 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7623 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 075 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919703209.html

https://ria.ru/20240104/poteri-1919702769.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика