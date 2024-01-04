Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919653595.html
Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС
Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС - РИА Новости, 04.01.2024
Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС
Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T07:33
2024-01-04T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
безопасность
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск на регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что данные станции установлены на колесной базе HMMWV и постоянно маневрируют для усложнения их выявления российскими силами. HMMWV - американский армейский грузовой фургон, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооруженных сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919651277.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_494c3f8675d7a9ebf6cf71acaf278429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС

Марочко: Украина активно применяет американские РЛС на разных участках фронта

© AP Photo / Hanna ArhirovaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"В районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск на регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что данные станции установлены на колесной базе HMMWV и постоянно маневрируют для усложнения их выявления российскими силами.
HMMWV - американский армейский грузовой фургон, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооруженных сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Танкисты ЗВО уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ на Купянском направлении
06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала