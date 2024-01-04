https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919653595.html

Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС

Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС - РИА Новости, 04.01.2024

Марочко рассказал, как ВСУ применяют американские РЛС

Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил РИА Новости подполковник... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T07:33

2024-01-04T07:33

2024-01-04T07:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

безопасность

украина

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Украинские силовики активно применяют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на разных участках фронта, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск на регулярной основе фиксируется функционирование радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA производства США", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что данные станции установлены на колесной базе HMMWV и постоянно маневрируют для усложнения их выявления российскими силами. HMMWV - американский армейский грузовой фургон, стоящий на вооружении в основном у ВС США, а также вооруженных сил, полицейских и иных служб некоторых других стран. Автомобиль обладает высокой проходимостью, пригоден к транспортировке по воздуху и десантированию парашютным способом.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919651277.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, безопасность, украина