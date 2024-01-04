https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649933.html

Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском

Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском - РИА Новости, 04.01.2024

Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T05:06

2024-01-04T05:06

2024-01-04T05:06

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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. "На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении вооруженной группы ВСУ", - сообщили в Минобороны.Сообщается, что разведчики группировки войск "Запад" выдвинулись для уничтожения группы. "Расчет ПТРК "Корнет" отработал по расчету FPV-дронов ВСУ. Расстояние до противника было 4,6 километра. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника", - сказал командир расчета ПТРК "Корнет" с позывным "Мясник".

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