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Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском - РИА Новости, 04.01.2024
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Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском
Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском - РИА Новости, 04.01.2024
Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:06
2024-01-04T05:06
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России. &quot;На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении вооруженной группы ВСУ&quot;, - сообщили в Минобороны.Сообщается, что разведчики группировки войск "Запад" выдвинулись для уничтожения группы. "Расчет ПТРК "Корнет" отработал по расчету FPV-дронов ВСУ. Расстояние до противника было 4,6 километра. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника", - сказал командир расчета ПТРК "Корнет" с позывным "Мясник".
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет дронов ВСУ под Купянском

Разведчики группировки "Запад" уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Купянском

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПротивотанковый ракетный комплекс "Корнет"
Противотанковый ракетный комплекс Корнет - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Противотанковый ракетный комплекс "Корнет". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 янв - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" ВС РФ уничтожил расчет FPV-дронов ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.
«

"На Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции после разведки местности с использованием беспилотного летательного аппарата были получены данные о перемещении вооруженной группы ВСУ", - сообщили в Минобороны.

Сообщается, что разведчики группировки войск "Запад" выдвинулись для уничтожения группы.
"Расчет ПТРК "Корнет" отработал по расчету FPV-дронов ВСУ. Расстояние до противника было 4,6 километра. Цель была обнаружена с помощью БПЛА, после чего уничтожена. В основном сейчас мы работаем по наблюдательным постам, блиндажам и укрепленным позициям противника", - сказал командир расчета ПТРК "Корнет" с позывным "Мясник".
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