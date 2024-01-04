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Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
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Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ
Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции уничтожил украинский пункт управления, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T05:05
2024-01-04T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
су-34
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции уничтожил украинский пункт управления, сообщили в Минобороны России. "Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления противника на направлении Сватово-Кременная в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что перед вылетом экипаж получил координаты расположения командного пункта противника. С аэродрома базирования взлетело звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с. Как подчеркнули в МО РФ, после выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром, а разведка доложила, что цель была успешно поражена. В российском военном ведомстве пояснили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он позволяет наносить точные удары без входа самолета в зону поражения ПВО противника. На видеоролике, распространенном Минобороны, видно, как авиабомбы перед вылетом устанавливаются под крылья истребителей-бомбардировщиков. Также показаны взлет самолета и полет над облаками. Кроме того, демонстрируется момент отделения авиабомбы, а также возвращение Су-34 на аэродром. "Вернулись с боевого вылета. Перед вылетом получили задачу. В назначенное время взлетели в составе авиационного звена, отработали по противнику. Согласно с данными объективного контроля, цель уничтожили. Вернулись штатно. Задача выполнена успешно", - рассказал старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи на самолетах Су-34 Иннокентий.
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безопасность, россия, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Су-34, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский Су-34 авиабомбой уничтожил пункт управления ВСУ

МО: российский Су-34 авиабомбой уничтожил украинский пункт управления

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 с помощью авиабомбы с модулем планирования и коррекции уничтожил украинский пункт управления, сообщили в Минобороны России.
«
"Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пункт управления противника на направлении Сватово-Кременная в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед вылетом экипаж получил координаты расположения командного пункта противника. С аэродрома базирования взлетело звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с. Как подчеркнули в МО РФ, после выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром, а разведка доложила, что цель была успешно поражена.
В российском военном ведомстве пояснили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Он позволяет наносить точные удары без входа самолета в зону поражения ПВО противника.
На видеоролике, распространенном Минобороны, видно, как авиабомбы перед вылетом устанавливаются под крылья истребителей-бомбардировщиков. Также показаны взлет самолета и полет над облаками. Кроме того, демонстрируется момент отделения авиабомбы, а также возвращение Су-34 на аэродром.
"Вернулись с боевого вылета. Перед вылетом получили задачу. В назначенное время взлетели в составе авиационного звена, отработали по противнику. Согласно с данными объективного контроля, цель уничтожили. Вернулись штатно. Задача выполнена успешно", - рассказал старший летчик авиационного звена авиационной эскадрильи на самолетах Су-34 Иннокентий.
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