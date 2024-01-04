https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919649399.html

На Южнодонецком направлении сорвали девять попыток ротации ВСУ

На Южнодонецком направлении сорвали девять попыток ротации ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024

На Южнодонецком направлении сорвали девять попыток ротации ВСУ

Российские артиллеристы за сутки девять раз не дали украинским войскам провести ротацию на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T05:03

2024-01-04T05:03

2024-01-04T08:05

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старомайорское

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константиновка

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российские артиллеристы за сутки девять раз не дали украинским войскам провести ротацию на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев."В течение суток артиллерийским огнем сорваны девять попыток противника провести ротации боевиков в районах Новомихайловки, Старомайорского и Приютного", — уточнил офицер.Он добавил, что при этом ВСУ потеряли три единицы автомобильной техники и полевой склад боеприпасов.Кроме того, по словам Гордеева, бомбардировочная авиация, реактивная и ствольная артиллерия поразили пункты временной дислокации, опорные пункты и места сосредоточения живой силы 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной украинских бригад в районах Новомихайловки, Константиновки, Угледара, Урожайного и Золотой Нивы.При этом российские военные уничтожили три пункта временной дислокации противника, заключил начальник пресс-центра.Потери ВСУ за сутки на Южнодонецком направлении, по данным Минобороны на 3 января, составили около 115 военнослужащих.

https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919647500.html

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старомайорское, россия, константиновка, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность