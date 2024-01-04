https://ria.ru/20240104/snegopady-1919748295.html

Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона

Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона - РИА Новости, 04.01.2024

Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона

Синоптики предупредили жителей Стамбула о резком снижении температуры ниже нормы и снегопаде с понедельника из-за прихода "сибирского" циклона. РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T22:25

2024-01-04T22:25

2024-01-04T22:26

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СТАМБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Синоптики предупредили жителей Стамбула о резком снижении температуры ниже нормы и снегопаде с понедельника из-за прихода "сибирского" циклона. По данным Генерального управления метеорологии Турции, с пятницы по воскресенье дневная температура в Стамбуле достигнет порядка 13-15 градусов, с воскресенья ожидаются ливни, сопровождающиеся ветром до 45 километров в час. "Начиная с вечера понедельника 8 января резко снизится температура до 5-8 градусов из-за ожидаемого прибытия холодных воздушных масс из Сибири, прогнозируются интенсивные мокрый снег и снегопад", - сообщили синоптики в полученном РИА Новости сообщении. Если до понедельника температура воздуха будет на 2-5 градуса выше нормы, то с 9 по 15 января она снизится до трех градусов ниже нормы. В частности, в среду 10 января ожидается похолодание ночью до нуля и снег высотой в 2-5 сантиметров. Ожидаются перебои с транспортом, возможны подтопления в ряде районов. При этом синоптики отмечают, что осадки благоприятно скажутся на запасах воды в водохранилищах, уже заполненных на более чем 52%. Предыдущая зима оказалась небывало засушливой, вследствие чего возникла реальная угроза засухи.

https://ria.ru/20231229/dagestan-1918868100.html

https://ria.ru/20240104/zemletryasenie-1919678744.html

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общество, стамбул, турция