https://ria.ru/20240104/snegopady-1919748295.html
Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона
Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона - РИА Новости, 04.01.2024
Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона
Синоптики предупредили жителей Стамбула о резком снижении температуры ниже нормы и снегопаде с понедельника из-за прихода "сибирского" циклона. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T22:25
2024-01-04T22:25
2024-01-04T22:26
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СТАМБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Синоптики предупредили жителей Стамбула о резком снижении температуры ниже нормы и снегопаде с понедельника из-за прихода "сибирского" циклона. По данным Генерального управления метеорологии Турции, с пятницы по воскресенье дневная температура в Стамбуле достигнет порядка 13-15 градусов, с воскресенья ожидаются ливни, сопровождающиеся ветром до 45 километров в час. "Начиная с вечера понедельника 8 января резко снизится температура до 5-8 градусов из-за ожидаемого прибытия холодных воздушных масс из Сибири, прогнозируются интенсивные мокрый снег и снегопад", - сообщили синоптики в полученном РИА Новости сообщении. Если до понедельника температура воздуха будет на 2-5 градуса выше нормы, то с 9 по 15 января она снизится до трех градусов ниже нормы. В частности, в среду 10 января ожидается похолодание ночью до нуля и снег высотой в 2-5 сантиметров. Ожидаются перебои с транспортом, возможны подтопления в ряде районов. При этом синоптики отмечают, что осадки благоприятно скажутся на запасах воды в водохранилищах, уже заполненных на более чем 52%. Предыдущая зима оказалась небывало засушливой, вследствие чего возникла реальная угроза засухи.
https://ria.ru/20231229/dagestan-1918868100.html
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общество, стамбул, турция
Общество, Стамбул, Турция
Синоптики пообещали стамбульцам снегопады из-за "сибирского" циклона
Синоптики пообещали жителям Стамбула снегопады из-за "сибирского" циклона
СТАМБУЛ, 4 янв - РИА Новости. Синоптики предупредили жителей Стамбула о резком снижении температуры ниже нормы и снегопаде с понедельника из-за прихода "сибирского" циклона.
По данным Генерального управления метеорологии Турции
, с пятницы по воскресенье дневная температура в Стамбуле достигнет порядка 13-15 градусов, с воскресенья ожидаются ливни, сопровождающиеся ветром до 45 километров в час.
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"Начиная с вечера понедельника 8 января резко снизится температура до 5-8 градусов из-за ожидаемого прибытия холодных воздушных масс из Сибири, прогнозируются интенсивные мокрый снег и снегопад", - сообщили синоптики в полученном РИА Новости сообщении.
Если до понедельника температура воздуха будет на 2-5 градуса выше нормы, то с 9 по 15 января она снизится до трех градусов ниже нормы.
В частности, в среду 10 января ожидается похолодание ночью до нуля и снег высотой в 2-5 сантиметров. Ожидаются перебои с транспортом, возможны подтопления в ряде районов.
При этом синоптики отмечают, что осадки благоприятно скажутся на запасах воды в водохранилищах, уже заполненных на более чем 52%. Предыдущая зима оказалась небывало засушливой, вследствие чего возникла реальная угроза засухи.
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