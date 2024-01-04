https://ria.ru/20240104/shkola-1919725246.html
При обстреле Донецка повреждено здание школы
При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 04.01.2024
При обстреле Донецка повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:33
2024-01-04T17:33
2024-01-04T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_17:0:2534:1416_1920x0_80_0_0_014b9c3498df31b301112eb5426b3770.png
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время обстрела Киевского района в здании школы № 102 повреждены классная комната, коридорное помещение, остекление", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецк
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_331:0:2219:1416_1920x0_80_0_0_1de8f7fd69d35bb6e229cdc3b27ae8bb.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, в мире, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка повреждено здание школы
Кулемзин: при обстреле ВСУ Киевского района Донецка повреждено здание школы