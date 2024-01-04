Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 04.01.2024 (обновлено: 17:34 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/shkola-1919725246.html
При обстреле Донецка повреждено здание школы
При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 04.01.2024
При обстреле Донецка повреждено здание школы
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:33
2024-01-04T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
киев
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_17:0:2534:1416_1920x0_80_0_0_014b9c3498df31b301112eb5426b3770.png
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время обстрела Киевского района в здании школы № 102 повреждены классная комната, коридорное помещение, остекление", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html
донецк
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919316088_331:0:2219:1416_1920x0_80_0_0_1de8f7fd69d35bb6e229cdc3b27ae8bb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, в мире, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка повреждено здание школы

Кулемзин: при обстреле ВСУ Киевского района Донецка повреждено здание школы

© РИА Новости Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
© РИА Новости
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"Во время обстрела Киевского района в здании школы № 102 повреждены классная комната, коридорное помещение, остекление", - написал Кулемзин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Неразорвавшийся снаряд, обнаруженный в частном секторе Белгорода - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Европе назвали убийства русских детей "актом самообороны"
Вчера, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала