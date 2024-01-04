https://ria.ru/20240104/shkola-1919725246.html

При обстреле Донецка повреждено здание школы

При обстреле Донецка повреждено здание школы - РИА Новости, 04.01.2024

При обстреле Донецка повреждено здание школы

Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T17:33

2024-01-04T17:33

2024-01-04T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

в мире

донецкая народная республика

киев

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 4 янв - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Во время обстрела Киевского района в здании школы № 102 повреждены классная комната, коридорное помещение, остекление", - написал Кулемзин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20240104/evropa-1919697606.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, киев, алексей кулемзин (донецк), сцкк