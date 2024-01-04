https://ria.ru/20240104/sevastopol-1919724000.html
В Севастополе сообщили об отражении воздушной атаки ВСУ
В Севастополе сообщили об отражении воздушной атаки ВСУ - РИА Новости, 04.01.2024
В Севастополе сообщили об отражении воздушной атаки ВСУ
Военные отражают украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T17:23
2024-01-04T17:23
2024-01-04T17:59
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вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. Военные отражают украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале."Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.По словам Развозжаева, военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей."На (улице. — Прим. ред.) Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший", — добавил он.Как отметил губернатор, спасатели не фиксируют повреждения инфраструктуры.Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации."Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", — подчеркнул Развозжаев.До этого он сообщил о воздушной тревоге в городе и применении дымовой завесы в Северной бухте и на внутреннем рейде.Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20231109/krym-1908483867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Республика Крым, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В Севастополе сообщили об отражении воздушной атаки ВСУ
Развожаев: в Севастополе идет отражение атаки ВСУ, сбито несколько целей
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости.
Военные отражают украинскую атаку на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале
.
«
"Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей. Все службы приведены в состояние боевой готовности", — написал он.
По словам Развозжаева, военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей.
"На (улице. — Прим. ред.) Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший", — добавил он.
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Как отметил губернатор, спасатели не фиксируют повреждения инфраструктуры.
Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
«
"Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО", — подчеркнул Развозжаев.
До этого он сообщил о воздушной тревоге в городе и применении дымовой завесы в Северной бухте и на внутреннем рейде.
Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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