https://ria.ru/20240104/sevastopol-1919720145.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:43
2024-01-04T16:43
2024-01-04T17:15
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога", — написал он.Развожаев также сообщил о применении дымовой завесы в Северной бухте города и на внутреннем рейде."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240103/pvo-1919529213.html
https://ria.ru/20231104/zavod-1907478111.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь
Республика Крым, Севастополь
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости.
В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram
-канале.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал он.
Развожаев также сообщил о применении дымовой завесы в Северной бухте города и на внутреннем рейде.
"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.
Губернатор Севастополя сообщил о сбитой над морем ракете
Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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