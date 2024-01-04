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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
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16:43 04.01.2024 (обновлено: 17:15 04.01.2024)
https://ria.ru/20240104/sevastopol-1919720145.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.01.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T16:43
2024-01-04T17:15
республика крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога", — написал он.Развожаев также сообщил о применении дымовой завесы в Северной бухте города и на внутреннем рейде."Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240103/pvo-1919529213.html
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республика крым, севастополь
Республика Крым, Севастополь
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе
Комплекс ПВО С-400 Триумф в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога", — написал он.
Развожаев также сообщил о применении дымовой завесы в Северной бухте города и на внутреннем рейде.
"Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — уточнил он.
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Из-за тревоги морской и наземный общественный транспорт в Севастополе прекратил движение, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Кроме того, перед этим перекрыли движение автотранспорта на Крымском мосту.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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