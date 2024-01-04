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Сенатор: единый статус многодетной семьи могут закрепить до конца года - РИА Новости, 04.01.2024
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09:38 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/semya-1919663578.html
Сенатор: единый статус многодетной семьи могут закрепить до конца года
Сенатор: единый статус многодетной семьи могут закрепить до конца года - РИА Новости, 04.01.2024
Сенатор: единый статус многодетной семьи могут закрепить до конца года
В рамках Года семьи в России может быть окончательно законодательно закреплен единый федеральный статус многодетной семьи, это позволит таким семьям получать... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T09:38
2024-01-04T09:38
общество
россия
александр башкин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В рамках Года семьи в России может быть окончательно законодательно закреплен единый федеральный статус многодетной семьи, это позволит таким семьям получать унифицированные преференции, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин. Президент РФ Владимир Путин ранее постановил провести в стране Год семьи в 2024 году. "Я думаю, что эта работа получила серьезный импульс новым предложением главы государства - сделать единый федеральный статус многодетной семьи. Это, действительно, очень важно и актуально. Я думаю, что это будет поддержано законодателями", - сказал Башкин. Он отметил, что статус многодетной семьи есть практически в каждом регионе, но тонкость вопроса заключается в том, что преференции для подобных семей отличаются в зависимости от традиций, подходов и экономических возможностей субъектов. "Давно назрела эта унификация - включая даже документ о принадлежности к статусу многодетной семьи. Например, многодетная мать и так далее. Документ должен быть одинакового образца, а пока он разный", - подчеркнул парламентарий. Сенатор добавил, что для многодетных семей также продолжат расширять соцгарантии для того, чтобы укрепить их социально-экономическое положение. "Возможности государства в разное время разные. Мы не можем не учитывать санкционное противоправное давление на Российскую Федерацию, экономические ограничения и так далее, но, в любом случае, глава государства, Минфин и парламент подчеркивают, что российский бюджет - всегда социальный. Взятые социальные обязательства, в том числе и в первую очередь в отношении многодетных семей, если и могут меняться, то только в сторону расширения. Но сокращаться они никогда не будут. Практика моих лет показывает, что это не пустые слова, это действительно так и есть", - заключил политик.
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общество, россия, александр башкин
Общество, Россия, Александр Башкин
Сенатор: единый статус многодетной семьи могут закрепить до конца года

Сенатор: федеральный статус многодетной семьи могут закрепить в РФ в 2024 году

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. В рамках Года семьи в России может быть окончательно законодательно закреплен единый федеральный статус многодетной семьи, это позволит таким семьям получать унифицированные преференции, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
Президент РФ Владимир Путин ранее постановил провести в стране Год семьи в 2024 году.
"Я думаю, что эта работа получила серьезный импульс новым предложением главы государства - сделать единый федеральный статус многодетной семьи. Это, действительно, очень важно и актуально. Я думаю, что это будет поддержано законодателями", - сказал Башкин.
Он отметил, что статус многодетной семьи есть практически в каждом регионе, но тонкость вопроса заключается в том, что преференции для подобных семей отличаются в зависимости от традиций, подходов и экономических возможностей субъектов.
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"Давно назрела эта унификация - включая даже документ о принадлежности к статусу многодетной семьи. Например, многодетная мать и так далее. Документ должен быть одинакового образца, а пока он разный", - подчеркнул парламентарий.
Сенатор добавил, что для многодетных семей также продолжат расширять соцгарантии для того, чтобы укрепить их социально-экономическое положение.
"Возможности государства в разное время разные. Мы не можем не учитывать санкционное противоправное давление на Российскую Федерацию, экономические ограничения и так далее, но, в любом случае, глава государства, Минфин и парламент подчеркивают, что российский бюджет - всегда социальный. Взятые социальные обязательства, в том числе и в первую очередь в отношении многодетных семей, если и могут меняться, то только в сторону расширения. Но сокращаться они никогда не будут. Практика моих лет показывает, что это не пустые слова, это действительно так и есть", - заключил политик.
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